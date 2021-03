Wywiad Meghan Markle i Harry'ego wywołał wielkie zamieszanie nie tylko w światowych mediach, ale także na samym królewskim dworze. Okazuje się, że książę William i książę Karol postanowili przerwać milczenie i odbyli telefoniczną rozmowę z Harrym.

Reklama

Zdjęcie Książę Karol i książe William odbyli rozmowę telefoniczną z Harrym /Pool / Samir Hussein /Getty Images

O ile wypowiedź Meghan Markle w wywiadzie dla Oprah Winfrey nie zaskoczyła tak bardzo widzów, to już szczerość i otwartość Harry'ego do wyjawiania sekretów rodziny królewskiej, już tak.

Reklama

Podczas rozmowy pojawiło się wiele przykrych słów i zarzutów odnośnie życia na dworze i tego, jak zachowują się członkowie monarchii.



Harry wyjawił także, że ojciec nie odbiera od niego telefonów, a na kontakt z bratem również nie ma na co liczyć. To wyznanie było niezwykle wstrząsające i ukazujące, jak samotny musi czuć się Harry.



To chyba także sprawiło, że w końcu doczekał się rozmowy z ojcem i bratem. O całym zajściu poinformowała w porannym programie stacji CBS reporterka Gayle King.



"Dowiedziałam się, że te rozmowy nie były owocne. Ale Meghan i Harry cieszą się, że chociaż zaczęli dialog. Myślę, że wciąż martwi ich, że Pałac powtarza, iż chcą wszystko załatwić prywatnie, ale wciąż wierzy tym fałszywym historiom, które się pojawiają i ubliżają Meghan" - wyjawiła dziennikarka.



Wyjawiła także, że to Harry mimo wszystko dąży do polepszenia relacji z rodziną. Po jego wypowiedziach u Oprah może być jednak z tym trudno.



Uwagę zwraca fakt, że nikt z rodziny królewskiej nie rozmawiał z samą Meghan. Wszelkie rozmowy z członkami monarchii odbywa Harry.



"Nikt z rodziny królewskiej nie rozmawiał jeszcze z Meghan, w tym szczególnym czasie. Myślę, że dla Meghan i Harry'ego to frustrujące" - dodała dziennikarka.

Zdjęcie Książę Harry nie widział się z rodziną od wielu miesięcy / WPA Pool / Getty Images

Instagram Post

***

Zobacz również:



Rozlicz PIT online już teraz lub pobierz darmowy program





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kate, William i ich dzieci - rodzina w komplecie na czerwonym dywanie AFP