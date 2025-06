"Zespół poniedziałku" czy "syndrom poniedziałku" to stan umysłu, w którym pojawiają określone uczucia i emocje na myśl o powrocie do pracy lub szkoły po przerwie weekendowej.

Zespół poniedziałkowy odnosi się więc do negatywnego stanu emocjonalnego. To dość powszechne doświadczenie, które odzwierciedla proces adaptacji jednostek do początku tygodnia.