Książę Harry i Meghan Markle od wielu miesięcy układają sobie życie na nowo w Stanach Zjednoczonych.

Po kłótniach i niesnaskach w rodzinie królewskiej, para odżyła po przeprowadzce, ale nie da się ukryć, że sytuacja rodzinna jest dla obu stron uciążliwa.



William i Harry przeżyli trudne chwile, gdy po latach bliskich kontaktów i przyjaźni, poróżnili się na wielu płaszczyznach, gdy do ich rodziny dołączyła Meghan Markle.



Pary przez wiele tygodni nie odzywały się do siebie, a ich wzajemne wypowiedzi w prasie były chłodne i niezbyt wiele zdradzały.



Po śmierci księcia Filipa, gdy była to pierwsza od miesięcy okazja do spotkania Harry'ego z rodziną, teraz pojawiła się kolejna sposobność do spotkania.



Meghan Markle i Harry zostali drugi raz rodzicami. Na świat przyszła Lilibet Diana, a cała rodzina królewska nie skrywała radości z tego wydarzenia.



Dlatego też istnieje spore prawdopodobieństwo, że William i Kate zdecydują się odwiedzić małą Lilibet i dawno niewidzianego Archiego.



Jak wyjawia "Daily Mail" małżonkowie pragną także zabrać ze sobą trójkę swoich pociech - George, Charlotte i Louisa, by zobaczyli się z kuzynem i poznali kuzynkę.



Ponoć William i Harry zrozumieli, że więzy krwi są ważniejsze, niż ich kłótnie, nawet jeżeli nie zgadzają się ze sobą, a Harry ma wciąż pretensje do monarchii, jak zachowała się ona wobec jego żony i syna.



Meghan i William odrzucili tytuł królewski dla syna

Lilibet Diana, która urodziła się początkiem czerwca 2021 roku, nie otrzymała żadnych tytułów królewskich, co było jasne od początku. Sytuacja miała się inaczej w przypadku jej brata - Archiego. Chłopiec urodził się w Wielkiej Brytanii, gdy Meghan Markle i Harry należeli jeszcze do rodziny królewskiej.



W wywiadzie dla Oprah Megahn i Harry żalili się na rodzinę królewską, również na to, że ich syn Archie nie otrzymał tytułów królewskich.



Jednak teraz, według informatorów brytyjskiej pracy, Archie miał zostać hrabią Dumbarton, czyli szkocki tytuł arystokratyczny, ustanowiony w 1674 r.



Okazało się, że para zdecydowanie sprzeciwiła się temu pomysłowi.



"Nie zaakceptowali samego pomysłu, żeby Archie został hrabią Dumbarton, ponieważ tytuł rozpoczyna się od słowa 'dumb'. Martwili się, jak może to w przyszłości wpłynąć na życie ich syna" - mówił jeden z informatorów.

To był kolejny powód, dla którego Harry i Meghan oddalili się od rodziny królewskiej i nie znaleźli w takim ważnym dla nich momencie wsparcia u Williama i Kate.

Teraz, gdy nie ma takiego problemu, a emocje nieco opadły, to spotkanie zwaśnionych braci i ich żon może przebiec w miłej, rodzinnej atmosferze.





Zdjęcie Książę William i Harry chcą pogodzić się dla dobra dzieci. Chcą by kuzynostwo miało ze sobą kontakt / AP / East News

Zdjęcie Księżna Kate bardzo pragnie poznać małą Lilibet Dianę / Max Mumby/Indigo / Getty Images

