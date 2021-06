Książę William skończył 39 lat. Co dostał w prezencie od księżnej Kate?!

Gwiazdy

Książę William obchodził 21 czerwca 39. urodziny. To okazja do świętowania i radości w rodzinie królewskiej i chociaż czas pandemii nie jest zbyt łaskawy, to William spędził cudowny dzień w gronie najbliższych osób. Oczywiście mógł liczyć na trójkę swoich dzieci i żonę. Księżna Kate postarała się, by ten dzień był niezapomniany.

Zdjęcie Książę William spędził urodziny w gronie rodzinnym - z żoną, księżną Kate i ich dziećmi / WPA Pool / Getty Images