Książę William i jego wstydliwy problem

Książę William, książę Harry, książę Karol, a wcześniej książę Filip - tych mężczyzn różni wiele, ale łączy kilka rzeczy.

Wszyscy należą do brytyjskiej rodziny królewskiej i wszyscy cierpią lub cierpieli na... łysienie. Patrząc na ich zdjęciach widać, jak stopniowo tracili oni swoje pukle.



​Damska gwiazda ringu. Kim jest Anna Kokocińska?

​Candice Kloss zmieniła się nie do poznania. Przez operacje zapomniała, jak wygląda jej prawdziwa twarz

Małgorzata Rozenek-Majdan jednak pragnie córki?! Ale wyznanie!

Jennifer Aniston przerwała milczenie po latach! Serce pęka! Najbardziej problem ten jest widoczny u księcia Williama, który zaczął łysieć w bardzo młodym wieku, bo zakola pojawiły się u niego już po 20 roku życia.



Sam książę William już pogodził się ze swoim nieco wstydliwym problemem i pozwala nawet żartować żonie na ten temat. W 2014 roku, kiedy para w celu oficjalnej wizyty pojawiła się w angielskim sklepie z perukami, księżna Kate zażartowała trzymając perukę, mówiąc do męża:



"Ty chyba bardziej jej potrzebujesz niż ja".



Czym jest klątwa Windsorów?

Zdjęcie Książę William już przywykł do tego jak wygląda i utrata włosów nie jest dla niego problemem / Andrew O'Brien/Press Association/East News / East News

To co jest jednak powodem do żartów, jest także podwaliną opowieści o "klątwie Windsorów". Mówi właśnie ona o tym, że łysienie dotyka męskich członków rodu. Dodatkowo mówi się także, że klątwa Windsorów tyczy się nie tylko owłosienia, ale też i miłości!



Wszystko przez Edwarda VIII, który w czasie przemowy, ogłaszając swoją abdykację w 1936 roku, powiedział:



"Uznałem za niemożliwe dźwiganie ciężaru odpowiedzialności bez pomocy i wsparcia kobiety, którą kocham". To spowodowało, że później książęta mieli albo szczęście w miłości, albo w polityce.



Stają oni wiecznie przed wyborem albo miłość, albo polityka. To on zaledwie kilka miesięcy po koronacji zrezygnował z tronu, ponieważ wpadł w sidła miłości. Potem na nieszczęśliwą miłość trafił książę Karol, który finalnie rozwiódł się z księżną Dianą.

Reklama

O ile włosy tak bardzo nie martwią poddanych, tak związek księcia Williama i księżnej Kate już tak. Oby klątwa w wymiarze miłosnym nie dotknęła tych dwojga!



Instagram Post

Wideo Royal baby boy leaves hospital: William and Kate present baby prince - BBC News

***

Zobacz również:



Maria Dębska chce unieważnić ślub kościelny z Bosakiem!? "Podjęła już decyzję"



Julia Kamińska rozstała się z partnerem po 12 latach! Znany jest powód