W wywiadzie jaki udzielili Meghan Markle i Harry, padło wiele gorzkich słów. Swoją wypowiedzią media zaskoczył Harry, który wyznał, że współczuje bratu i ojcu, że są więźniami systemu, jakim jest rodzina królewska. To nie spodobało się księciu Williamowi, który był oburzony określeniem "więźnia".

Zdjęcie Harry i William od dawna nie mają ze sobą najlepszych kontaktów /Samir Hussein /Getty Images

Wywiad, który przeprowadziła Oprah Winfrey z Meghan Markle i Harrym, już chyba przeszedł do historii. Wielokrotnie był porównywany do tego, którego księżna Diana udzieliła w 1995 roku.

Podobnie jak i wtedy, teraz zostało ujawnionych wiele sekretów rodziny królewskiej oraz to, jak zachowują się poszczególni członkowie monarchii.



O ile wiadomym było, że Meghan Markle nie zostawi suchej nitki na tym, co działo się za pałacowymi murami, tak wiele osób było ciekawych wypowiedzi Harry'ego.



Zaskoczył on swoją szczerością i chęcią wyjawiania szczegółów, czym rodzina królewska z pewnością nie była zachwycona. Przykro było słuchać jego wypowiedzi, w których wyznał, że ojciec przestał odbierać od niego telefony, a rodzina odcięła go od pieniędzy.



Dodatkowo wyznał on, że w sumie współczuje Williamowi i Karolowi tego, że są więźniami tak potężnej machiny, jaką jest monarchia.



"Byłem uwięziony przez system, mój ojciec i brat wciąż są uwięzieni. Nie mogą odejść. Ogromnie im z tego powodu współczuję" - powiedział smutno Harry.



Te słowa zdecydowanie nie spodobały się Williamowi.



"William ma wytyczoną ścieżkę i całkowicie akceptuje swoją rolę. Jest wnukiem oddanym swojej babci, ma szacunek do obowiązków i służby, którą pełni - informuje źródło "The Sunday".



Postawa brata bardzo zabolała Williama, który czuje się w pełni świadomy swoich obowiązków i nie chce być traktowany jako pionek do gry, bez własnego zdania.

Zdjęcie Harry i William niegdyś byli niezwykle ze sobą zżyci / WPA Pool / Pool / Getty Images

