Rocznicowe zdjęcie sprawia wrażenie bardzo formalnego. Książę Albert i księżna Charlene stoją obok siebie - on ubrany w garnitur, ona w turkusową sukienkę. Trzymają się za ręce, jednak nie patrzą na siebie, na ustach mają lekkie uśmiechy. Może to dworska etykieta narzuciła taką formę? A może temperatura relacji między tą dwójką nie sprzyja bardziej spontanicznym i mniej formalnym fotografiom?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Zdrowie na widelcu”: Przechowywanie kawy. Lodówka to nie jest najlepszy pomysł Polsat Cafe

Zobacz również: Inflacja jej niestraszna. Ile zarabia Dorota Szelągowska?

Reklama

„Wow, oni naprawdę się dotykają”

Pod zdjęciem, zamieszczonym na Instagramie w piątkowy wieczór, Charlene napisała krótko "happy anniversary" ("szczęśliwej rocznicy"). W komentarzach fanów zaś, oprócz tradycyjnych gratulacji, pojawiły się i wątpliwości.

Wow, oni naprawdę się dotykają. Ten związek musi być koszmarem

Jak się czujesz? Czy wszystko w porządku - czytamy pod postem.

Instagram Post

Zobacz również: Edyta Herbuś pręży ciało w bikini. Dawno jej takiej nie widziano

Księżna Charlene. Najsmutniejsza panna młoda

Trwające od 11 lat małżeństwo księcia Alberta i księżnej Charlene od początku budziło spore kontrowersje. W dniu ślubu Charlene została przez media nazwana "najsmutniejszą księżną" lub "najsmutniejszą panną młodą", ponieważ podczas uroczystości nie mogła powstrzymać łez. Powodem była wiadomość, która dotarła do niej na krótko przez zamążpójściem - ponoć dowiedziała się ona, że książę Albert ma nieślubne dziecko.

Łzy na ślubie okazały się nie być dobrą wróżbą. W mediach plotkowano, że w książęcym małżeństwie od początku nie działo się dobrze. Do kulminacji kryzysu doszło prawdopodobnie w ubiegłym roku, gdy księżna na dłuższy czas wyjechała do Afryki. Oficjalnym powodem pobytu były względy zdrowotne, jednak prasa plotkarska spekulowała, że miał on na celu poczynienie przygotowań do rozwodu.

Kilka miesięcy temu księżna powróciła jednak do Monako i pokazuje się publicznie razem z mężem. Czy małżeństwu udało się wyjść na prostą, czy to tylko pozory? Czas pokaże.

Zobacz również: Małgorzata Foremniak w zachwycającej sukience. Model idealny dla pań 50+