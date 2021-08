Księżna Charlene uciekła od męża?

Miss Polski 2021: Edyta Herbuś o uczestniczkach konkursu

Anna Mucha bawi się w najlepsze! Co za nogi!

Kylie Jenner w ciąży! To już pewne!

Karolina Gorczyca krytykuje rodziców, którzy zabierają dzieci w wysokie Tatry Gdy okazało się, że księżna Charlene, która w 2011 roku została okrzyknięta najsmutniejszą panną młodą, nie spędzi 10. rocznicy ślubu ze swoim mężem, media rozgrzała do czerwoności wieść, że księżnej w końcu udało się uciec od księcia Alberta!

Ich związek od początku był pod czujną obserwacją poddanych i mediów. Kontrowersyjne małżeństwo, które Charlene miała przypłacić depresją, wzbudza wciąż wielkie emocje.



Księżna kilkukrotnie w trakcie trwania małżeństwa próbowała uciec od Alberta, co skutecznie uniemożliwiały jej władze i sam małżonek.



Nic więc dziwnego w tym, że gdy teraz od wielu miesięcy przebywa z dala od Monako, bo w RPA, angażując się w ratowanie nosorożców, pojawiły się plotki, że to tylko pretekst do tego, by znów spróbować odejść od męża.



Reklama

księżna Charlene przeszła operację

Początkowo mało kto chciał wierzyć w to, że powodem braku decyzji powrotu do Monako, jest choroba księżnej, na którą miała zapaść będąc w Afryce.



Okazało się, że podczas podróży zachorowała na ARVI. Zarażenie się tą chorobą skutkuje infekcją uszu, gardła oraz nosa. Księżna Charlene Grimaldi została objęta natychmiast opieką medyczną, lecz jej stan był w pewnym momencie bardzo ciężki.



Teraz okazuje się, że księżna przeszła operację w RPA.

"Operacja przebiegła pomyślnie, księżna Charlene odpoczywa, a my myślimy o niej z czułością" - napisał w oświadczeniu książę Albert.

Szczegóły zabiegu nie są jednak znane. Ponoć książę odwiedził w końcu żonę z dwójką ich dzieci w Afryce po wielu miesiącach rozłąki. Czy teraz jednak wróci już wraz z małżonkiem i pociechami do Monako? Czas pokaże.



Instagram Post

Zdjęcie Ślub Charlene Wittstock i księcia Alberta w 2011 roku / Daniele Venturelli / Contributor / Getty Images

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wybory Miss 2021: Anna-Maria Jaromin jest singielką! INTERIA.TV

***

Zobacz również:



Księżna Charlene nie wraca do Monako?! W pałacu zostawiła swoje dzieci...