Lizzie Cundy zaskoczyła pikantnym kostiumem na Halloween! Księżna Kate jest uwielbiana przez poddanych w Wielkiej Brytanii. Jest też nadzieją dla podtrzymania dobrego imienia monarchii.

Po wielu gorszych chwilach i kryzysach wizerunkowych, królowa Elżbieta II zdaje sobie sprawę, że odpowiedzialność za reprezentację rodziny królewskiej obecnie w dużej mierze spoczywa na barkach księżnej Kate i księcia Williama.



Oboje radzą sobie z tym doskonale, a sama Kate jest wprost perfekcyjna w wykonywaniu swoich obowiązków. Dodatkowo zawsze zachwyca stylizacjami, które nie dość, że są zgodne z restrykcyjną etykietą, to jeszcze są modne i stanowią inspirację dla innych kobiet.



Kate także zawsze pilnuje, by mieć piękną fryzurę i skromny makijaż, który podkreśla jej urodę. Patrząc na księżną, można odnieść wrażenie, że w ogóle nie przybywa jej lat.



Można stwierdzić, że to zasługa dobrych genów, zdrowego stylu życia, który Kate uwielbia, ale niektórzy sądzą, że pomaga jej w tym chirurg plastyczny!



Piękna i gładka cera Kate bez ani jednej zmarszczki budzi ciekawość u jej fanów. Pojawiły się plotki, że Kate korzysta z botoksu, który umieszcza w czole.



Księżna Kate zawdzięcza naturze młodzieńczy wygląd

Mówi się także, że aby wspomóc matkę naturę księżna Kate, która prywatnie hobbistycznie zajmuje się pszczelarstwem, korzysta ze zbawiennego działania pszczelego jadu, który utrzymuje jej młodzieńczy wygląd skóry.



Jedno jest pewne, czy pomaga jej w tym chirurg plastyczny, czy też sama matka natura, to Kate wygląda olśniewająco i efekty widać gołym okiem.

Zdjęcie Księżna Kate jest perfekcjonistką, która przestrzega wszelkich zasad panujących na królewskim dworze / Pool / Samir Hussein / Getty Images

