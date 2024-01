Spis treści: 01 Księżna Kate trafiła do szpitala

Pałac Kensington ogłosił, że księżna Walii trafiła do szpitala. Okazuje się, że księżna Kate przeszła operację jamy brzusznej w jednej z londyńskich klinik.

- Operacja zakończyła się sukcesem i oczekuje się, że księżna Kate pozostanie w szpitalu od dziesięciu do czternastu dni, nim wróci do domu, by kontynuować rekonwalescencję. Zgodnie z opiniami lekarskimi, powrót do pełnienia obowiązków publicznych nastąpi prawdopodobnie dopiero po Wielkanocy - informuje w wydanym oświadczeniu Pałac Kensington.

W komunikacie czytamy, że księżna Kate "docenia zainteresowanie, jakie wzbudzi to oświadczenie".

- Ma nadzieję, że opinia publiczna zrozumie jej pragnienie zachowania "normalności" dla swoich dzieci i aby osobiste informacje medyczne pozostały prywatne. Dlatego Pałac Kensington będzie przekazywał aktualne informacje na temat stanu zdrowia księżnej jedynie wówczas, gdy pojawią się nowe istotne informacje do przekazania - czytamy w dalszej części oświadczenia.

Księżna Kate za pośrednictwem komunikatu przeprosiła za przełożenie planowanych wydarzeń, w których miała wziąć udział.

Zmiana planów

Jak podaje magazyn "People", przeprowadzony zabieg nie miał związku z chorobami nowotworowymi. Księżna Kate po powrocie ze szpitala będzie wracać do zdrowia w zamku w Windsorze.

Ze względu na zaistniałą sytuację książę William planuje ograniczenie swoich publicznych zobowiązań w najbliższym czasie, aby zająć się żoną i dziećmi. Dlatego też bardzo prawdopodobne, że wydarzenia z jego udziałem będą odwoływane lub przenoszone na inny termin. Chodzi m.in. o dwie zagraniczne wizyty.

Księżna Kate po raz ostatni pojawiła się publicznie podczas świąt Bożego Narodzenia, kiedy to wzięła udział w corocznym spacerze do kościoła św. Marii Magdaleny w Norfolk. Towarzyszyli jej oczywiście książę William i dzieci - książę Jerzy, księżniczka Charlotte i książę Louis.

