Plotki o kryzysie w małżeństwie księżnej Kate i księcia Williama wracają

Książę William i księżna Kate pobrali się ku uciesze Brytyjczyków 29 kwietnia 2011 roku. Wydarzenie to według szacunków w telewizji śledziło około 2 miliardów ludzi na świecie.

Księżna Kate nie posiada się ze szczęścia. Jej rodzina się powiększyła Fani dosłownie oszaleli na punkcie księcia Williama i jego żony - księżnej Kate. Od 12 lat małżeńska para skrupulatnie buduje swój idealny wizerunek w mediach, zachwycając znajomością etykiety, spokojem i gestami szacunku i miłości okazywanymi sobie publicznie.

Sytuacja nieco się zmieniła, gdy do rodziny królewskiej dołączyła Meghan Markle, która później w obszernych wywiadach miała pokazać prawdziwą twarz szwagra i szwagierki.

Dodatkowo w mediach co jakiś czas zaczęły pojawiać się plotki na temat romansów księcia Williama. Pogłoski na temat domniemanego romansu Williama z Rose Hanbury rozgrzały domysły tych, którzy śledzą losy rodziny królewskiej od lat i spowodowały pojawienie się plotek na temat kryzysu w książęcym małżeństwie.

Zdjęcie Media śledzą każdy krok pary i dopatrują się w ich gestach sygnałów istniejącego kryzysu / WPA Pool / Pool / Getty Images

To ostatnie powraca niczym bumerang, a każdy smutek na twarzy księżnej Kate, jej odwrócenie głowy od Williama, czy zabranie dłoni z jego ręki, jest wnikliwie analizowane przez specjalistów od mowy ciała.

Tym razem wzrok szukających sensacji w małżeństwie księcia i księżnej, padł na... obrączkę, a raczej jej brak.

Dlaczego książę William nie nosi obrączki?

Fani co jakiś czas, najczęściej przy pojawieniu się kolejnych plotek na temat kryzysu małżeńskiego Kate i Williama, zauważają, że książę nie ma na swoim palcu ślubnej obrączki.

Okazuje się jednak, że ta ślubna biżuteria nie widniała na dłoni księcia od dnia ślubu. Przed jego zawarciem obrączka została wykonana z walijskiego złota tylko dla księżnej Kate.

Co ciekawe, decyzja Williama nie jest podyktowana żadnym zwyczajem, tradycją, czy zakazem, a jego własnym zdaniem. Książę nigdy nie nosił żadnej biżuterii, w przeciwieństwie do brata - księcia Harry'ego.

William zdecydował, że nie zmieni swoich przyzwyczajeń nawet dla żony, a sama Kate ponoć zaakceptowała decyzję męża. Akurat więc w tym aspekcie nie można doszukiwać się rzekomego kryzysu.

Za to bacznie należy obserwować dłonie Kate, gdyż to ona nosi obrączkę i pierścionek zaręczynowy. Gdy one znikną z palca Kate, fani na pewno to zauważą.