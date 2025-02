Księżna Kate w stylizacji idealnej do pracy w biurze

Księżna Kate po zmaganiach z chorobą wróciła już w pełnej krasie do pracy. Wielu cieszy ta zmiana i śledzą każdy zawodowy krok księżnej w 2025 roku. Tym razem Kate pojawiła się w National Portrait Gallery w Londynie wraz z grupką dzieci.

Londyńskie muzeum, współpracujące z organizacją księżnej Kate Royal Foundation Centre for Early Childhood, zaprezentowało Bobeam Tree Trail, interaktywne doświadczenie mające na celu promowanie edukacji społecznej i emocjonalnej dzieci.

Prócz zaangażowania, dobrego humoru i energii, księżna Kate zwróciła na siebie uwagę stylizacją. Z pewnością jej elementy doskonale nadają się do zbudowania stroju idealnego do pracy w biurze w chłodniejsze dni.

Księżna Kate miała na sobie jednorzędową marynarkę w kolorze mokki. Był to element kluczowy w całej stylizacji. Brązową marynarkę księżną połączyła z bazą stylizacji, która składała się z luźnego golfu wpuszczonego w szerokie spodnie w prążki. Kate dopełniła stylizację parą czarnych skórzanych czółenek ze spiczastym noskiem i ozdobnymi złotymi kolczykami-kołami.

W całej stylizacji uwagę zwraca oczywiście luźna marynarka w kolorze ciepłego brązu. Kate często wybiera kolory ziemi do swoich stylizacji i okazuje się, że wychodzi jej to na dobre.

Kolor mokka, który tym razem pojawił się w stylizacji księżnej, to ciepły, ziemisty odcień brązu z nutą kawy. Uznawany jest za bardzo elegancki, a jednocześnie przytulny. Świetnie wpisuje się w naturalne i minimalistyczne trendy.

Jeśli chodzi o modę w 2025 roku, kolor mokka jest jak najbardziej na topie . Obserwuje się powrót do naturalnych barw, inspirowanych ziemią i naturą, a mokka idealnie się w to wpisuje. Dodatkowo projektanci chętnie sięgają po neutralne palety, które są zarówno uniwersalne, jak i stylowe.

W tym przypadku Kate zdecydowała się na połączenie szarości z tym kolorem i choć nie jest to częsty wybór, to okazuje się, że razem tworzą harmonijny i elegancki styl. Taki zestaw idealnie sprawdzi się w budowaniu stylizacji do pracy biurowej.