W światowych mediach naprawdę jest niewiele zdjęć, które pokazują członków rodziny królewskiej w prywatnej sytuacji. Czasem jednak takie wydarzenie ma miejsce i tym razem, to księżna Kate została "przyłapana" w Londynie.

Żona księcia Williama postanowiła wybrać się na zakupy do Notting Hill i sfotografowano ją podczas pobytu w salonie optycznym. To rzadka sytuacja, ale pojawienie się księżnej Kate, która stopniowo powraca do obowiązków królewskich, napawa nadzieją jej poddanych i fanów.