Kamery i aparaty fotograficzne w życiu brytyjskiej monarchii były niegdyś zakazane. Dopiero książę Filip namówił królową Elżbietę II, by pokazać pałacowe życie, publikując film dokumentalny w telewizji.

Alicia Witt przeżywa trudne chwile. Rodziców aktorki znaleziono martwych Brytyjczycy wówczas oszaleli na tym punkcie i chętnie śledzą życie członków brytyjskiej rodziny królewskiej w mediach. Młode pokolenie, czyli książę William i księżna Kate wiodą w tym temacie prym.



Chętnie prowadzą swój profil w mediach społecznościowych, a sama księżna Kate chwali się własnoręcznie wykonanymi fotografiami. To jedno z jej hobby - fotografia.



Okazuje się jednak, że Kate skrywa jeszcze wiele talentów, o których poddani nie mają pojęcia. W tegoroczne święta mogli oni przekonać się, że księżna Kate jest utalentowaną pianistką!

Księżna Kate skradła całą uwagę w brytyjskiej telewizji

Jeszcze chyba nigdy nie było takiej sytuacji w rodzinie królewskiej - księżna Kate wystąpiła w brytyjskiej telewizji podczas świątecznego koncertu w Opactwie Westminsterskim, akompaniując na pianinie Tomowi Walkerowi podczas wykonania "For Those Who Can't Be Here".



W przeszłości księżna Kate ukończyła szkołę muzyczną, zaliczając pięć klas, więc grę na takich instrumentach jak pianino, czy fortepian ma doskonale opanowaną.



Na koncercie pojawili się inni członkowie rodu i oklaskiwali dumną z siebie Kate. Czym jeszcze w przyszłości zaskoczy nas księżna? Wydaje się, że ma wiele asów w swoim książęcym rękawie.



