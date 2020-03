Kwarantanna pokazuje, że polscy celebryci są oderwani od rzeczywistości

Polskie gwiazdy, chcąc wykorzystać swoją popularność i zdolność oddziaływania na ludzi, chętnie wspierają akcję "Zostań w domu". A przy okazji radzą, co można robić w czasie izolacji.

Proponują swoim fanom, by wykorzystali ten czas na sen, uprawianie ogrodu czy leżenie przed telewizorem.



Tymi radami i towarzyszącymi im zdjęciami często irytują jednak swoich wielbicieli, którzy tłumaczą celebrytom, jak wygląda życie zwykłych Polaków. Trwająca kwarantanna ujawnia, że między gwiazdami a ich fanami jest spora przepaść.

Wielu polskich aktorów, piosenkarzy i ludzi telewizji ma przymusową przerwę w pracy branży. Projekty, w których brali udział zostały wstrzymane, realizacje programów odwołane, zdjęcia do filmów i koncerty przesunięte.



Choć wielu z nich angażuje się obecnie w akcje społeczne prowadzone w Internecie oraz działania charytatywne, nie wszystkim podoba się ich aktywność w mediach społecznościowych. Zwłaszcza udzielanie porad, pokazywanie luksusowego życia i narzekanie na nudę.

Prawdziwe gromy spadły we wtorkowy wieczór na Magdalenę Lamparską. Aktorka jest ostatnio na szczycie popularności, m.in. dzięki rolom w serialu "W rytmie serca" oraz filmie "365 dni".



Zazwyczaj nie narzeka na brak sympatii i uznania ze strony fanów, również dlatego, że angażuje się w akcje charytatywne, a ostatnio pomaga zebrać pieniądze na leczenie chorego na rdzeniowy zanik mięśni Kacperka Boruty.



Ale jej wpis na Instagramie, w którym opisała swoje wrażenia z kwarantanny, delikatnie mówiąc nie wywołał entuzjazmu.



- To wcale nie jest łatwe odstawić wszystko na bok i po prostu pobyć. Posiedzieć. Nie pędzić. Nie podbijać świata tylko zająć się bliskimi. Pobawić się koparkami. Potańczyć w kuchni. Odpocząć. Poczytać. Pogotować. Popatrzeć w okno. Wziąć kąpiel. Zobaczyć dobry film. Ponudzić się. Tracić czas. Przyznam się, że mi również nie jest łatwo. Jak wam idzie? - zapytała aktorka.

W odpowiedzi mogła przeczytać taki komentarz: "Ja sie nie nudzę z 2 małych dzieci bez męża. Marzę, żeby się ponudzić!", napisała jedna z fanek.



Inna stwierdziła: "Nie mam tego problemu. Muszę iść do pracy, chociaż jestem pełna lęku: jestem pielęgniarką". Na niestosowność wpisu aktorki zwróciła też uwagę inny jej fan. "Nie każdy ma taki problem, co ze sobą zrobić, bo większość pracuje zdalnie" - napisał.

A kiedy aktorka zapytała go o pomysły na zabawy w domu z dzieckiem, odpowiedział: "Z pani postu nie wynika że jest pani bardzo zajęta opieką nad dziećmi, tylko wręcz własnym nosem, a jak ludzie muszą pracować, to dzieciom trzeba znaleźć jakieś zajęcie, chociażby oglądanie bajek czy granie. Nie każdy może pozwolić sobie na komfort cołodziennych zabaw z dzieckiem".



Wiele osób pisało również o swojej depresji i chorobach, z którymi się zmagają, a także niepewności jutra. "Gdybym miała twoją urodę, to bym wybrała twoje życie" - napisała Lamparskiej internautka.