Kawa: jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. Espresso, flat white, cappuccino - wielu z nas nie wyobraża sobie startu dnia bez filiżanki "małej czarnej". Kawa cieszy się tak wielką popularnością, że w tym roku stała się nawet bohaterką eurowizyjnego przeboju estońskiego rapera i piosenkarza Tommy'ego Casha. Nim jednak wyznamy słynne już "Mi amore espresso macchiato", sprawdźmy, o jakich porach lepiej go unikać.

Ile kawy dziennie pić?

Ile filiżanek kawy dziennie należy pić? Chociaż kawa przynosi nam pewne korzyści, to lepiej nie przekraczać maksymalnej, dziennej dawki. Jak informuje FDA (Food and Drug Administration), maksymalna dawka kofeiny (dla osób dorosłych) to 400 mg dziennie.

W praktyce oznacza to, że dziennie można spożywać ok. 3-4 filiżanki kawy. Ilość kofeiny w jednej filiżance zależy od odmiany i sposobu przyrządzenia. Jedna filiżanka filtrowanej kawy to 140 mg kofeiny, a espresso - ok. 63 mg kofeiny. Jedna filiżanka kawy rozpuszczalnej to dawka 30-90 mg kofeiny.

Kawy należy unikać o określonych porach 123RF/PICSEL

Dlaczego nie pić kawy po 15?

Warto też zwrócić uwagę, o jakich porach pijemy kawę. Dlaczego to tak ważne? Nadmiar kofeiny może powodować problemy ze snem i sprawiać, że będziemy bardziej nerwowi. Oprócz tego możemy odczuwać lęk, niepokój, a czasami nawet i zawroty głowy.

Dlaczego nie pić kawy po 15? Jeśli sięgniemy po filiżankę małej czarnej po tym czasie, kawa może zadziałać negatywnie m.in. na jakość snu. Prof. Steven Miller z Uniformed Sercives University of th Health Science w Bethesda wykazał, że po filiżankę kawy najlepiej sięgać w godzinach 9.30 - 11.30 oraz 13.30 a 15.00. Po napój najlepiej sięgać minimum godzinę po posiłku. Przerwy między piciem kolejnych kaw powinny wynosić od 4 do 5 godzin.

Picie kawy po godzinie 15 nie jest też dobrym pomysłem z jeszcze jednego powodu. Dr Tom Naylor uważa, że nie pozostanie to bez wpływu na samopoczucie. A do tego pogorszy jakość snu i zwiększy bóle pleców. Dlaczego? W jednym z odcinków porannego programu BBC przyznał, że kawa jest stymulantem pozostającym w organizmie przez długi czas. Naylor podał, że jeszcze co najmniej sześć godzin po wypiciu filiżanki, będziemy nadal odczuwać jej działanie.

"Dlatego unikajmy picia kawy po godz. 15" - powiedział dr Tom Naylor.

Nie należy przekraczać 4 filiżanek kawy dziennie, aby nie odczuwać negatywnych skutków wypicia zbyt dużej ilości kawy 123RF/PICSEL

Właściwości kawy

Kawa jest ceniona przede wszystkim ze względu na zawartość kofeiny. Oprócz niej, zawiera też antyoksydanty takie jak kwas chinowy, chlorogenowy i kawowy, które są naturalnymi przeciwutleniaczami, pomagającymi w usuwaniu z organizmu wolnych rodników. Kawa zawiera również niewielkie ilości witamin takich jak B3 czy B5 oraz niacynę. Jest również - w niewielkim stopniu - źródłem cynku, potasu i magnezu.

"Mała czarna" jest też niskokaloryczna: 100 ml czarnej kawy to tylko 1-2 kcal. Należy pamiętać, że kaloryczność kawy podnoszą dodatki takie jak cukier, śmietanka czy słodki syrop. Kawa z takimi dodatkami może mieć nawet ponad 400 kcal.

Polskie piłkarki na Euro! Rozmowa Aleksandry Szutenberg z Nadią Krezyman materiały promocyjne