Kwas azelainowy to naturalnie występujący związek chemiczny, który zaliczany jest do nasyconych kwasów dikarboksylowych. Można go znaleźć w pszenicy, życie czy jęczmieniu. Wykazuje silne właściwości przeciwzapalne, antybakteryjne, złuszczające, przeciwutleniające oraz rozjaśniające. Z tego względu jest to częsta substancja aktywna w wielu kosmetykach i maściach do pielęgnacji skóry.