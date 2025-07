Najbardziej skomplikowany znak zodiaku. Oto co ukrywa pod skorupą

Raki wydają się przez cały czas kołysać się na emocjonalnej huśtawce. W ciągu kilku minut mogą przechodzić od radości do smutku, co bywa trudne do zrozumienia dla otoczenia. Mają tendencję do zamykania się w sobie, gdy czują się zranione lub niezrozumiane. Ta obronna reakcja utrudnia im rozwiązywanie konfliktów i może prowadzić do nieporozumień w relacjach.