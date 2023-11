Kylie Jenner zaskakuje stylizacjami

Gwiazdy Kim Kardashian z córką nie do poznania. Tak się przebrały Kylie Jenner dała się poznać światu jako młodsza siostra Kim Kardashian. W rodzinnych reality show pokazała się w wieku 10 lat, a więc dorastała przed kamerami na oczach milionów widzów z różnych zakątków świata.

Córka Kris Jenner dziś jest jedną z najpopularniejszych celebrytek. Sławę i rozpoznawalność zawdzięcza programowi, ale to marka kosmetyczna przyniosła jej największe zyski.

Kylie Jenner od lat przykłada ogromną wagę do wyglądu i chętnie eksperymentuje z wizerunkiem. Celebrytka lubi zaskakiwać, a w latach nastoletnich dość często zmieniała długość oraz kolor włosów. Podobnie jest ze stylizacjami. Dobiera je pod okiem stylisty i zależy jej, by przyciągały wzrok.

Zobacz także: Małgorzata Rozenek zaskakuje stylizacją. Internauci podzieleni. „Jak piżama”

Reklama

Kylie Jenner postawiła na baggy jeans

Styl Kylie Jenner na przestrzeni lat zmienił się diametralnie. Do dziś jednak ma słabość do kontrowersyjnych outfitów i strojów, które podkreślają jej figurę oraz odsłaniają ciało.

Tym razem zachwyciła w luźnej stylizacji na spotkaniu, które odbyło się w Woodland Hills. Celebrytka zdecydowała się na outfit składający się z baggy jeans oraz skórzanej kurtki. Dobrała do tego sandałki na obcasie, a całość prezentowała się rewelacyjnie. Krótka bomberka odsłoniła brzuch celebrytki, co jeszcze bardziej przyciągało wzrok.

Zdjęcie Kylie Jenner zachwyciła w baggy jeans oraz skórzanej kurtce / Backgrid/East News / East News

Zobacz także: Hailey Bieber w modnym trenczu i kozakach na jesień. Stylizacja już jest hitem

Spodnie z szeroką nogawką odznaczającą się niskim stanem są hitem tego sezonu. Wbrew pozorom nie poszerzają sylwetki, a więc nie trzeba się obawiać ich kroju. Młodsza siostra Kim Kardashian udowodniła, że pasują do skórzanej kurtki, ale przy okazji świetnie współgrają z butami na obcasie. Nadają się więc do skomponowania zarówno casualowych stylizacji, jak i tych luźnych na co dzień.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zbliżenia". Małgorzata Potocka o nowych rolach w filmie i w życiu, depresji, odrodzeniu i Grzegorzu Ciechowskim INTERIA.PL