Małgorzata Rozenek zaskakuje stylizacją. Internauci podzieleni. „Jak piżama”

Małgorzata Rozenek-Majdan, nazywana przez wielu jedną z najlepiej ubranych kobiet w Polsce, lubi zaskakiwać. Tym razem jej stylizacja mocno jednak podzieliła internautów. Jedni są pod wrażeniem, wskazując, że podobny wybór to strzał w dziesiątkę na jesienne dni. Innym nie do końca przypadło do gustu. „Jak piżama” – wskazują.

Zdjęcie Małgorzata Rozenek w jesiennej stylizacji. Internauci podzieleni. "Jak piżama" / Wojciech Olkusnik/East News / East News