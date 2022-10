Kylie Jenner pozuje w skąpych strojach

Kylie Jenner obecnie jest jedną z najpopularniejszych gwiazd na całym świecie. Za sprawą rodzinnego show zyskała sławę, miliony fanów i ogromne pieniądze. Podobnie jak jej starsze siostry prężnie rozwija swoją karierę i skupia się na prowadzeniu firmy z kosmetykami.

Celebrytka dobrze wie, że to dzięki mediom społecznościowym może docierać do znacznie szerszego grona odbiorców. To właśnie za ich pośrednictwem promuje swoją markę i stara się być z internautami w stałym kontakcie.

Na jej profilach często pojawiają się nowe posty ukazujące jej codzienność. Kylie Jenner chętnie publikuje rodzinne kadry, a także ujęcia z sesji zdjęciowych. Poza tym nie brakuje tam zdjęć w skąpych strojach, bieliźnie oraz bikini. Celebrytka nie ma problemu z odsłanianiem ciała i chętnie podkreśla swoje kształty.

Kylie Jenner kusi w kusej sukience

Kylie Jenner jest najmłodszą z sióstr Kardashian-Jenner. Początki rodzinnego show sięgają jej dzieciństwa, a więc celebrytka dorastała na oczach widzów. Obecnie 25-latka cieszy się ogromną popularnością, a jej instagramowy profil śledzi aż 371 mln osób.

Celebrytka niedawno po raz drugi została mamą, a w mediach społecznościowych chętnie chwali się szybkim powrotem do formy po porodzie. Kylie Jenner stawia na obcisłe stylizacje oraz kuse outfity, które dokładnie podkreślają jej figurę. Tym razem opublikowała serię zdjęć w czarnej i bardzo krótkiej sukience, do której dobrała kozaki w tym samym kolorze, a także małą torebkę oraz okulary przeciwsłoneczne.

Nowy post wywołał niemałe poruszenie, a ujęcia zdecydowanie przypadły do gustu internautom. W komentarzach pojawiły się niemal same komplementy. "Idealna", "Przepięknie" - można przeczytać pod zdjęciami.

***

