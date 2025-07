Jak zwiedzać miasto? "Szczecin is not the limit"

Jednym z ciekawszych sposobów na poznanie uroków Szczecina jest spacer Miejskim Szlakiem Turystycznym, a dokładniej Czerwonym Szlakiem, który każdego roku jest odmalowywany. Jest to trasa o długości niemal 10 kilometrów, która układa się w pętlę prowadzącą przez najważniejsze i najbardziej charakterystyczne miejsca miasta.

W ten sposób można zwiedzić Szczecin w jeden dzień

Trasa ta została zaprojektowana z myślą o osobach, które lubią zwiedzać pieszo, podziwiając zabytki, architekturę oraz zielone zakątki. Szlak rozpoczyna się przy Dworcu Głównym, stanowiącym doskonały punkt startowy dla przyjezdnych, i wiedzie przez urokliwy Park Żeromskiego - jedno z ulubionych miejsc wypoczynku mieszkańców - aż do budynku Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Po drodze można zobaczyć liczne atrakcje, m.in. zabytkowe kamienice i skwery. Turyści dzięki tej trasie, mają okazję doświadczyć różnorodności Szczecina. Zarówno jego bogatej historii, jak i nowoczesnych akcentów współczesnej przestrzeni miejskiej.

Ci, którzy lubią technologię, śmiało mogą zwiedzać miasto z darmową aplikacją ExploreSzczecin. Znajdziemy tam różnorakie trasy, mapę wszystkich ważnych zabytków wraz z lektorem, który zdradza najciekawsze informacje o atrakcjach. Aplikacja podpowiada również, gdzie i kiedy znajdziemy najbliższe wycieczki z przewodnikiem oraz nadchodzące wydarzenia kulturalne. Muszę przyznać, że sama byłam zaskoczona tym rozwiązaniem, gdyż nie każde miasto w Polsce może się poszczycić taką kreatywnością, a to zaledwie początek. Ja jednak zwiedzałam Szczecin z przewodnikami, Jackiem Wochem i Tomaszem Wieczorkiem, który przez jedną mieszkankę został okrzyknięty "najlepszym przewodnikiem w mieście". Jeżeli wolimy, aby ktoś nadał charakteru i humoru wycieczce, to będą odpowiednie osoby.

Na tym jednak nie kończą się udogodnienia dla turystów. Przygotowano kolejną aplikację, czyli ExploreORDER. To narzędzie stworzone z myślą o tych, którzy chcą odkrywać malownicze obszary Międzyodrza na różne sposoby. Użytkownicy znajdą tam gotowe propozycje tras, przydatne informacje dotyczące wypożyczenia kajaka, motorówki czy roweru. Niezależnie od tego, czy planujemy samotną wyprawę, czy wycieczkę z przewodnikiem - w Szczecinie nie sposób się zgubić. Co więcej, dzięki tak wielu praktycznym funkcjom, miasto zwiedza się niemal intuicyjnie, bez stresu i długiego planowania.

Rejs ze Szczecina po Odrze Karolina Burda INTERIA.PL

Pieszo przez Szczecin. Nawet 140 km do spacerowania

Jest to miasto, które uważam, że najlepiej smakuje niespiesznie. Choć można "obskoczyć" najważniejsze miejsca w jeden dzień, to jednak warto poświęcić mu chociaż weekend, by naprawdę poczuć jego klimat. Spacer warto zacząć od Jasnych Błoni, jednej z najpiękniejszych alei w Polsce, otoczonej majestatycznymi platanami. Tuż obok znajduje się Park Kasprowicza z malowniczymi alejkami, stawami i słynną rzeźbą "Ogniste Ptaki". To także tu mieści się nowoczesny Teatr Letni, który może pomieścić aż 4,5 tysiąca widzów i latem tętni muzyką oraz wydarzeniami artystycznymi.

W Szczecinie nie brakuje parków i miejsc do pikników Karolina Burda INTERIA.PL

Warto również odwiedzić Ogród Różany, gdzie kwitnie około 100 gatunków tych kwiatów. Miejsce idealne na romantyczny spacer lub chwilę relaksu wśród zapachów i kolorów. Jednakże latem odbywają się tam także różnorakie wydarzenia i potańcówki, w których chętnie biorą udział lokalni mieszkańcy. Nie można pominąć spaceru wzdłuż Wałów Chrobrego - promenady z pięknym widokiem na Odrę i port. Tuż obok znajduje się Plac Solidarności oraz Centrum Dialogu Przełomy, wyjątkowe muzeum, które nowocześnie opowiada o historii Szczecina XX wieku.

Miasto oferuje też niezwykłe przyrodnicze ciekawostki, jak choćby szlak drzew azjatyckich w parkach miejskich, gdzie można podziwiać egzotyczne gatunki, na przykład judaszowce. Szczecin to miasto o bogatej historii. Zamek Książąt Pomorskich odsłania dzieje dawnych władców regionu, a Bazylika Archikatedralna św. Jakuba Apostoła zachwyca nie tylko majestatycznym wnętrzem, lecz także wieżą widokową, z której rozciąga się panorama miasta.

Widok na miasto paprykarza Karolina Burda INTERIA.PL

Charakterystycznym miejscem jest także "szpinakowy pałac", czyli przepiękny, zielony Urząd Miasta, który stał się lokalnym symbolem. W miejskiej przestrzeni warto poszukać również tabliczek życzeń - miłości, zdrowia i finansów. Dotknięcie każdej z nich ma przynosić szczęście w danej dziedzinie. A jeśli mamy więcej czasu i dobre buty, Szczecin oferuje aż 140 kilometrów leśnych ścieżek do pieszych wędrówek, idealnych na kontakt z naturą bez konieczności opuszczania miasta.

"Szpinakowy pałac" Karolina Burda INTERIA.PL

Na koniec warto wspomnieć o Willi Lentza, jednym z najbardziej wyjątkowych i eleganckich miejsc na mapie miasta. To XIX-wieczna rezydencja zlokalizowana przy al. Wojska Polskiego, która zachwyca zarówno swoją architekturą, jak i historią. Dawniej była prywatnym domem bogatego przemysłowca Augusta Lentza. Zarówno wnętrza, jak i otaczający willę ogród, tworzą bajkowe tło, które przyciąga fotografów, turystów i zakochanych szukających wyjątkowego kadru. To doskonały punkt, by zakończyć zwiedzanie Szczecina w atmosferze klasy i piękna.

Wnętrza Willi Lentza Karolina Burda INTERIA.PL

Nutka nowoczesności w mieście starego klimatu

Odwiedziny w Muzeum Nauki w Szczecinie to jak mała wyprawa w przyszłość. Świetna opcja nie tylko dla fanów nauki, ale też tych, których szkolne podręczniki raczej nudziły. Wystawy są interaktywne, nowoczesne i sprawiają, że nawet trudne tematy stają się zrozumiałe i po prostu ciekawe. Można wszystkiego dotknąć, sprawdzić, jak działa, a nawet spróbować "wylądować" statkiem kosmicznym na Księżycu. To świetna frajda nie tylko dla dzieci, gdyż dorośli też znajdą tu coś dla siebie, zwłaszcza jeśli interesują się technologią i lubią eksperymentować.

Muzeum Nauki robi ogromne wrażenie na żywo, a zwiedzanie zajmuje kilka godzin Karolina Burda INTERIA.PL

Tuż obok muzeum czeka park wodny, o którym mówi się zdecydowanie za mało. A szkoda, bo naprawdę ma potencjał. Jest nowoczesny, czysty, z dużą strefą basenów i jeszcze większą strefą saun. Jeśli po całym dniu zwiedzania marzy nam się odpoczynek, to miejsce będzie odpowiednie. Śmiało może konkurować z bardziej znanymi termami w Polsce, na przykład tymi w Chochołowie.

Nie można pominąć wizyty w Filharmonii Szczecińskiej. To miejsce urzeka nie tylko znakomitą muzyką, lecz także nowoczesną, futurystyczną bryłą. Jej biały, strzelisty budynek, przypominający lodową górę, zdobył liczne prestiżowe wyróżnienia, w tym nagrodę Unii Europejskiej imienia Miesa van der Rohe za najlepszy budynek w Europie.

Park wodny w Szczecinie Karolina Burda INTERIA.PL

Przez żołądek do serca. Gdzie zjeść w Szczecinie?

W mieście nie brakuje knajp, które potrafią zaskoczyć zarówno smakiem, jak i klimatem. Wśród nich wyróżniłabym kilka restauracji. Każda z nich oferuje zupełnie inne kulinarne doznania i atmosferę. Na początek wspomnę o Restauracji Paprykarz - mogłoby się wydawać, że w menu znajdziemy wyłącznie szczecińskie potrawy. Jednak jest to miejsce, które słynie z owoców morza oraz świeżych ryb. Natomiast wystrój lokalu przypomina klimat europejskich "fish marketów", co nadaje mu niepowtarzalny charakter.

Autorski chłodnik i cytrynowe risotto z krewetkami Karolina Burda INTERIA.PL

Natomiast Browar Pod Zamkiem to miejsce, w którym pasja do piwa rzemieślniczego spotyka się z tradycyjną kuchnią polską. To rodzinne przedsięwzięcie Hanny i Hieronima Łangowskich, mieszczące się w zabytkowej kamienicy tuż obok Zamku Książąt Pomorskich. W menu znajdziemy zarówno tatar z polędwicy, żeberka czy deski mięs, jak i propozycje wegetariańskie i wegańskie, takie jak tatar warzywny, chili sin carne czy kimchi frytki. Warto dodać, że jest to miejsce z duszą, które przez dekady skrywało swoje historie pod gruzami, zanim zaczęło na nowo odzyskiwać dawny blask.

Żeberka oraz "fish and chips" w restauracji Browar Pod Zamkiem Karolina Burda INTERIA.PL

Trzecią propozycją jest Restauracja Brasileirinho, która przenosi gości w zupełnie inny świat, pełen egzotycznych smaków i barw Brazylii. W menu królują autentyczne dania kuchni południowoamerykańskiej, takie jak grillowane mięsa, kremowa zupa z topinamburu i dorszem, pierożki z wołowiną czy klasyczne coxinha de frango. Całości dopełniają brazylijskie desery oraz autorskie koktajle.

Paszteciki stały się symbolem miasta Szczecin Karolina Burda INTERIA.PL

Jeśli jednak chcemy czego istnie "szczecińskiego" to można zdecydować się na prawdziwą legendę lokalnego street foodu. Frytburger to prosta i sycąca przekąska w formie bułki wypełnionej gorącymi frytkami, szczególnie popularny wieczorami, jako "klasyk po imprezie". Do swojej listy warto dodać także paszteciki szczecińskie. Swego czasu można było nawet kupić lody o smaku słynnego paprykarza, jednak może lepiej jest zostać przy tradycyjnej formie tego przysmaku.

Na śledzika w bułce i pierogi z pstrągiem warto udać się do Przełomy Kafe Karolina Burda INTERIA.PL

Kawiarnia Kota Gacka w Szczecinie to wyjątkowe miejsce łączące aromatyczną kawę z ideą pomagania bezdomnym kotom. Powstała przy ul. Kaszubskiej 17, dokładnie tam, gdzie przez lata mieszkał Gacek, najsłynniejszy kot Szczecina i jeden z internetowych celebrytów. W kawiarni można wypić autorskie napoje, zjeść coś słodkiego, a przede wszystkim spędzić czas w towarzystwie mruczących rezydentów czekających na adopcję. Gacek, choć już nie mieszka na ulicy, ma się dobrze. Przebywa obecnie pod bezpieczną i kochającą opieką i z dala od miejskiego hałasu i światła jupiterów. Jednak wciąż pozostaje symbolem szczecińskich kotów i inspiracją do pomagania innym zwierzakom w potrzebie.

Szczecin oferuje różnorodne możliwości zwiedzania, które zadowolą każdego podróżnika. Można odkrywać miasto podczas spacerów pieszych, przemierzając urokliwe uliczki i zabytkowe miejsca. Dla miłośników wody dostępne są rejsy po Odrze i kanałach, które pokazują Szczecin z nieco innej perspektywy. Nie brakuje też kulinarnych atrakcji lokalne restauracje. Dzięki takiej różnorodności każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Co się dzieje z kotem Gackiem? Żyje długo i szczęśliwie Karolina Burda INTERIA.PL

