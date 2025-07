Zaćma to najczęstsza choroba oczu, która polega na postępującym mętnieniu i twardnieniu soczewki oka. Jest to proces fizjologiczny i wiąże się z zaburzonymi przemianami metabolicznymi w oku. W związku z tym schorzenie diagnozuje się u ponad 50 proc. osób powyżej 65. roku życia. Zagrożeni są już jednak pięćdziesięciolatkowie, a do czynników ryzyka przyspieszających zaćmę zalicza się choroby metaboliczne, np. otyłość i cukrzycę, uszkodzenia mechaniczne oka, długotrwałe przyjmowanie leków sterydowych, pracę w szkodliwych warunkach, kontakt z chemikaliami, palenie papierosów czy nadmierną ekspozycja na promieniowanie słoneczne.