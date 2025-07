Mszyce to maleńkie, a jednak wyjątkowo szkodliwe owady, należące do rodziny pluskwiaków. Atakują zarówno domowe jak i ogrodowe rośliny, które nie tylko uszkadzają, ale dodatkowo przenoszą na nie wiele groźnych chorób.

Mszyce różnią się od siebie wielkością (mają najczęściej między 2 a 5 mm) oraz barwą (mogą być wręcz niewidoczne, zielone, brązowe, a nawet czarne). Mszyce trudno pomylić z innymi owadami - posiadają charakterystyczne, miękkie ciało, zakończone spiczastym ogonkiem z dwiema "rurkami" po bokach. "Rurki" te służą im do porozumiewania się ze sobą - kiedy owad jest zaniepokojony, właśnie z ich pomocą ostrzega pozostałe szkodniki przed ewentualnym zagrożeniem.

Mszyce dzielą się na kilka rodzajów. Do najpopularniejszych należą:

Jak zwalczyć mszyce w ogrodzie? Czosnek i cebula to sprawdzony patent

Wszystkie odmiany mszyc niszczą rośliny - zarówno te domowe jak i ogrodowe. Wysysają one z nich sok, atakują korzenie oraz liście, w efekcie czego roślina żółknie i usycha. Na rynku nie brakuje oczywiście preparatów do walki z mszycami, ale zanim zdecydujemy się na chemiczne środki, warto wypróbować naturalne metody, które potrafią poradzić sobie z tymi szkodnikami.

Niezłym patentem jest preparat na mszyce na bazie czosnku. Aby go przyrządzić, wystarczy zalać ok. 200 g roztartych nasion czosnku 10 litrami wody i tak przygotowany napar zostawić na ok. 24 godziny.