Stynka (inaczej smelt) - brzmi trochę egzotycznie, prawda? Tymczasem ta ryba to nasz rodzimy gatunek, który przez wiele lat był obecny na stołach, zwłaszcza na północy Polski.

Niewielka, smukła, przypominająca szprotkę i… pachnąca świeżym ogórkiem. Serio! W surowej postaci ma delikatny ogórkowy zapach, co wyróżnia ją spośród innych ryb.

Niestety, zanieczyszczenie wód, zmiany klimatyczne i niski popyt sprawiły, że dziś trudno ją spotkać. A jeśli już pojawi się w sklepie, to raczej jako okazjonalny rarytas , nie stały element rybnego asortymentu.

Dietetycy nie mają wątpliwości - ryby to jeden z najzdrowszych elementów diety, szczególnie dla kobiet po 50. roku życia. Zawierają łatwo przyswajalne białko , są lekkostrawne , sycące i pełne składników wspierających układ sercowo-naczyniowy, odporność i kondycję mózgu.

Stynka to idealna ryba dla tych, którzy nie przepadają za intensywnym smakiem ryb, a chcą jeść zdrowo.

Stynka zawiera sporo kwasów omega-3 , które działają przeciwzapalnie i wspierają pamięć oraz koncentrację . Znajdziemy w niej także witaminy z grupy B , fosfor i wapń - czyli wszystko, czego potrzeba kobietom po pięćdziesiątce , by dbać o kości , nerwy i dobre samopoczucie .

Nie ma co się oszukiwać - stynka to dziś rzadkość. Można ją czasem dostać w sklepach rybnych nad morzem albo na targach rybnych , szczególnie w okolicach Gdańska czy Szczecina.

Również w wielu nadmorskich i mazurskich restauracjach możemy spróbować stynki. Jest to zazwyczaj najlepszy i najłatwiejszy sposób na skosztowanie tej ryby, a przyrządzona przez szefa kuchni będzie na pewno smakować wybitnie.

Jeśli nigdy nie miałaś okazji spróbować stynki, możesz się zdziwić, gdy zobaczysz ją po raz pierwszy na talerzu. To rybka naprawdę drobna - zazwyczaj ma około 10-15 cm długości, cienką skórkę, delikatne ości i bardzo miękkie wnętrze.

Co ciekawe, w niektórych regionach Polski czy Europy stynki podaje się nawet w formie przekąski do piwa - tak jak my jemy orzeszki czy paluszki. Najlepiej świeżo po usmażeniu, jeszcze gorące, z odrobiną soli i sokiem z cytryny.