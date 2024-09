Która polska projektantka zaskarbiła sobie sympatię międzynarodowych gwiazd? To Maga Butrym, która tworzy niesamowite projekty i zyskuje uznanie u największych aktorek i piosenkarek. Do jej fanek należy zarówno Lily Collins , jak i Hailey Bieber .

Pierwszą fanką marki była kolei Kim Kardashian , której wsparcie przyczyniło się do sławy projektantki. Inne znane osoby noszące jej kreacje to Dua Lipa oraz modelki Emily Ratajkowski i Anja Rubik . Aktorki takie jak Sydney Sweeney i Megan Fox również często pojawiają się w ubraniach zaprojektowanych przez Butrym.

Co najważniejsze look Lily Collins jest niezwykle prosty do odtworzenia, a do tego uznawany jest za jedno z najmodniejszych połączeń sezonu.