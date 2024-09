Na jej głowie gościł już blond i rudości. Była też fanką trendów "mob wife" i "clean girl aesthetic". Tym razem nadchodząca wielkimi krokami jesień, skłoniła Khloe do kolejnej metamorfozy, by jeszcze bardziej podkreślić sezon spadających, kolorowych liści.

Gwiazda pochwaliła się zdjęciami w swoich mediach społecznościowych, którymi ewidentnie rozpoczęła wrześniowe świętowanie jesieni. Khloe Kardashian zdecydowała się na powrót do swoich naturalnych, ciemnobrązowych włosów, a do nich dopasowała obcisłą sukienkę w niemal identycznym co włosy odcieniu brązu.

Wygląda na to, że siostry Kardashian niemal zawsze wiedzą, co za chwilę będzie modne w konkretnym czasie. Warto więc wziąć pod uwagę uzupełnienie swojej jesiennej garderoby o brąz, bo wszystko wskazuje na to, że będzie to niezwykle pożądany kolor.