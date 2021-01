​Lisa Kudrow wyjawiła, że nakręcono już kilka scen do oczekiwanego odcinka specjalnego "Przyjaciół"

Kudrow, która wcieliła się w kultowym sitcomie w zwariowaną hipiskę Phoebe Buffay, w internetowym programie audio "Literally! With Rob Lowe" powiedziała, że nie może się już doczekać wiosennego spotkania na planie filmowym. Co więcej, prace już się rozpoczęły.

Zdjęcie Gwiazdy "Przyjaciół" już wiosną spotkają się na planie /ABC/Ferrari Press /East News

Z powodu pandemii koronawirusa realizacja odcinka specjalnego "Przyjaciół" dla platformy HBO Max była już wielokrotnie przekładana. W Internecie pojawiły się nawet plotki, że zupełnie go skreślono. Teraz Kudrow zdradziła, że zdjęcia mają być wznowione na wiosnę tego roku. Co więcej, ona i pozostali bohaterowie sitcomu: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc i David Schwimmer nakręcili już kilka scen na tę okoliczność.

Dodała, że to nie będzie fabularny dodatek do słynnej serii. Aktorzy nie wcielą się w dawne role, za to porozmawiają ze sobą i powspominają. "To nie jest restart" - stwierdziła. "Nie mamy scenariusza, nie przedstawiamy naszych postaci. To po prostu nasze wspólne spotkanie, pierwsze od 2004 roku, gdy serial się zakończył".