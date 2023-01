Spis treści: 01 Lizzo pokazała, jak pokochać siebie

02 Lizzo o akceptacji swojego ciała

03 Lizzo w bikini śmiało eksponuje ciało

Lizzo przebojem (i to nie jednym) wdarła się do świata show-biznesu. Gwiazda jest znana nie tylko z utworów takich jak "Good as hell", "Juice", "Cuz I love you" czy "About damn time". Wokalistka słynie również z wielkiego dystansu do siebie i bycia twarzą ruchu "body positive".

Lizzo pokazała, jak pokochać siebie

Zdjęcie Lizzo to obecnie jedna z najpopularniejszych piosenkarek w USA / FREDERIC J. BROWN/AFP/East News / East News

Gwiazda chętnie eksponuje swoje pełne kształty w barwnych i często skąpych strojach, a jej koncerty czy występy to prawdziwe show. Lizzo nie stroni od pokazywania swojego ciała w mediach społecznościowych.

Na Instagramie często publikuje zdjęcia w bikini. Część fanów gratuluje celebrytce odwagi i dystansu, z kolei inni krytykują jej poczynania i sugerują zrzucenie zbędnych kilogramów.

Lizzo w wywiadach często podkreśla, jak ważna jest miłość do siebie i co za tym idzie - akceptacja swojego ciała.

- Podjęłam decyzję, że chcę być szczęśliwa w swoim ciele i szczęśliwa taka, jaka jestem - powiedziała kiedyś gwiazda.

Instagram Post Rozwiń

Lizzo o akceptacji swojego ciała

Zdjęcie Lizzo chętnie eksponuje swoje pełne kształty w oryginalnych kreacjach / Invision/Invision/East News / East News

W jednym z wywiadów przyznała: - Nie lubię, gdy ludzie uważają, że dla mnie to trudne postrzegać się jako piękną. Gdy ludzie patrzą na moje ciało i mówią: "Boże, ależ ona jest odważna", to nie tak. Nie jestem. Po prostu czuję się dobrze. To po prostu ja, po prostu seksowna.

Swoją postawą Lizzo chce motywować kobiety do tego, by nie przejmowały się opinią innych i pokochały siebie takimi, jakie są. Przyznała, że może jej wygląd nie jest idealny dla każdego, podobnie jak ciało Kim Kardashian może nie być uznawane przez wszystkich za ideał, a jest postrzegane jako godne naśladowania.

- Kreując tym samym dzisiejszy standard piękna - zwróciła uwagę.

Lizzo w bikini śmiało eksponuje ciało

Lizzo uwielbia eksponować swoją sylwetkę. Na Instagramie, gdzie obecnie obserwuje ją 13 mln użytkowników z całego świata, opublikowała nowe zdjęcia. Piosenkarka pozuje w skąpym bikini, które eksponuje jej sylwetkę.

Instagram Post Rozwiń

Fani komplementowali Lizzo. "Gorąco", "Jak zawsze olśniewająca", "Królowa", "To dlatego cię kochamy". Pod postem nie zabrakło też złośliwych komentarzy, ale na te szybko reagowali fani wokalistki.

Instagram Rolka Rozwiń

