Demi Rose w prześwitującej sukience. Tak rozgrzała zmysły fanów

Gwiazdy

Demi Rose jest znana ze swojego zamiłowania do skąpych stylizacji. Nie straszne jej pokazywanie swojego ponętnego ciała i tak było i tym razem. Gwiazda opublikowała zdjęcia z sesji zdjęciowej, do której pozowała w niezwykle seksownej kreacji. Komentarze pod zdjęciami mówią same za siebie.

Zdjęcie Demi Rose przed obiektywem czuje się jak ryba w wodzie / KP PICTURES / BACKGRID / Agencja FORUM