Maciej Dowbor podjął trudną decyzję

Maciej Dowbor przez ostatni rok przyzwyczaił fanów do długiej brody i włosów. Dziennikarz często żartował ze swojego wyglądu. Obserwatorzy w komentarzach sugerowali, że siwe kosmyki dodają mu lat, więc powinien się ich pozbyć. Dowbor zdawał się nie przejmować opinią innych. Wielokrotnie porównywał się nawet do amerykańskiego aktora Bradley'a Coopera, który również często widywany jest z brodą. Prezenter telewizji POLSAT zaskoczył wszystkich nagłą i niespodziewaną metamorfozą.

Dowbor zdecydował się na radykalną zmianę. Pozbył się zarówno brody, jak i długich włosów. Przed wizytą u fryzjera zapytał fanów na Instagramie, czy powinien coś zmienić w swoim wyglądzie. "Coś tu się szykuje. To jak ciąć ?! Krótko czy długo??? Czy będę odważny?!" - napisał w poście.

Maciej Dowbor zdecydował się posłuchać fanów

Obserwatorzy dali dziennikarzowi do zrozumienia, że dużo lepiej prezentował się w krótkich włosach i powinien do nich powrócić. Przewaga osób, zdaniem których prezenter powinien zdecydować się na zmianę, była miażdżąca. Komentarze pod postem najwidoczniej przekonały Macieja Dowbora, bo ten zdecydował się na radykalne cięcie.

Zaraz po przemianie Marcin Dowbor opublikował krótki filmik, na którym prezentuje efekt metamorfozy. Fani w komentarzach nie kryją zachwytu. Zwracają uwagę przede wszystkim na to, że nowa fryzura odmłodziła dziennikarza.

Zdaniem fanów Maciej Dowbor wygląda "20 lat młodziej"

Zmianę w wyglądzie Dowbora docenili również sławni przyjaciele. "Mega męsko w takich włosach" - stwierdziła Paulina Krupińska. "Teraz superowo" - zaznaczyła z kolei Katarzyna Zielińska.

"Dowbor! 20 lat młodziej", "Nie poznałam pana","Żona teraz będzie zachwycona", "Młody chłopak teraz. Normalnie 20-stka" "OMG jaka różnica" "Nie do poznania"- możemy przeczytać w komentarzach.

