Magdalena Narożna mówi o wymarzonej sukni ślubnej

Magdalena Narożna niedawno się zaręczyła. Teraz jej głowa zajęta jest przygotowaniami do ślubu. Choć piosenkarka nie zdradza, kiedy będzie miała miejsce ceremonia, opowiedziała co nieco na temat swojej wymarzonej sukni ślubnej - na pewno będzie krótka i kobieca.

Zdjęcie Magdalena Narożna planuje ślub /TRICOLORS/EAST NEWS /East News

Magdalena Narożna jest wokalistką zespołu disco-polo Piękni i Młodzi. Przez lata była związana z innym członkiem grupy - Dawidem Narożnym. Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu zespołu pojawił się komunikat o ich rozwodzie. Byli małżonkowie postanowili kontynuować współpracę na scenie.

Sytuacja zmieniła się jednak po Sylwestrze w Zakopanem 2020, kiedy to w jednym z hoteli między byłymi małżonkami doszło do ogromnej awantury. Po zdarzeniu wokalistka poinformowała o zakończeniu współpracy Piękny i Młodych z jej byłym mężem.



Okazuje się, że oboje znaleźli już nowych partnerów. W lipcu Magdalena Narożna pochwaliła się pierścionkiem zaręczynowym. Podczas wizyty w "Pytaniu na śniadanie" piosenkarka potwierdziła, że jest zaręczona z Krzysztofem Byniakiem. Zdradziła też, że oświadczyny miały miejsce w Rzymie. Gwiazda przyznaje, że już myśli o ślubie.

- My wielokrotnie rozmawiamy na ten temat. To jest przyjemny temat. Każda kobieta też w jakiś sposób chce mieć poczucie bezpieczeństwa. To nie jest aż do takiego stopnia, że się śpieszymy i ma to nastąpić już. Czy to będzie za rok, czy to będzie za dwa, czy to będzie spontaniczne i tak nikt nie będzie wiedział, i po prostu zrobimy taki krok tylko dla siebie, bo my jesteśmy dla siebie, a nie dla kogoś. Jak się potoczy, to życie pokaże - powiedziała Magdalena Narożna w rozmowie z redaktorką Jastrząb Post.



Na pytanie o suknię ślubną wokalistka zdecydowała się uchylić rąbka tajemnicy i opowiedziała, jak miałaby wyglądać ta wymarzona kreacja. Szczególną uwagę przywiązuje nie do koloru, lecz do długości sukienki.



- Ja mam ją cały czas w głowie. Na pewno byłaby krótka. Moją cechą charakteru, kobiecości, są moje nogi. Więc uwielbiam je odsłaniać, mój Krzyś uwielbia, jak je odsłaniam, więc ewentualnie jakiś ogonek z tyłu - opowiada Narożna.



Liderka zespołu Piękni i Młodzi przyznała, że w swojej szafie ma już suknię, która spełnia jej oczekiwania.

- Zresztą mam nawet jedną sukienkę, w której wystąpiłam w Mrągowie, którą uszyła mi oczywiście Ania Cichosz. Taka biała, przepiękna i jak patrzyłam na siebie w tej sukience, to pomyślałam, że w takiej sukni można by było wziąć ślub na plaży. W takiej pięknej scenerii - mówiła.



Być może warto rozważyć ten pomysł. Wykorzystywanie kreacji ponownie jest ostatnio bardzo modne wśród największych gwiazd show-biznesu, a dodatkowo jest to godne pochwały działanie na korzyść środowiska.