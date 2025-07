Czosnek pospolity to ceniona roślina, zawierająca wiele prozdrowotnych składników, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. W czosnku znajduje się przede wszystkim witamina C, witaminy z grupy B, beta-karoten, minerały w postaci potasu, fosforu, żelaza, cynku, siarki czy magnezu.