Co przyniesie czwartek, 10 lipca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

Karta 2 Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć zmienne szczęście do obcych osób, natomiast rodzina okaże się bardzo pomocna. W grę wchodzi materialne wsparcie ze strony krewnego, system poleceń, zatrudnienie przy drobnych pracach lub tylko w sezonie. W finansach możliwe będą dodatkowe, przelotne zlecenia, czasowa praca, żeby po prostu sobie dorobić.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka

Karta 5 Denarów

W relacjach prywatnych możesz dać sobie z kimś drugą szansę albo trafisz w środowisko, które nie będzie cię oceniało. Jeśli borykasz się z dużym osobistym problemem, szukaj ludzi, którzy mają podobne doświadczenia i są w stanie coś doradzić. Rozważ wolontariat, udział w grupie wsparcia. W finansach możliwe będzie zatrudnienie czasowe, działalność dobroczynna.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt

Karta 5 Buław

W relacjach prywatnych może dojść do scysji, która nie jest twoją winą. Ludzie miewają muchy w nosie, wstaną czasem lewą nogą i nic się na to nie poradzi. Czyjeś problemy nie są twoimi, więc nie staraj się ich za wszelką cenę rozwiązać. Pamiętaj, że nie odpowiadasz za cudze emocje. W finansach możesz zebrać zgrany i aktywny zespół, osiągnąć sukces wspólnie.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka

Karta 8 Kielichów

W relacjach prywatnych możesz osiągnąć pełnię szczęścia tu, gdzie jesteś. Znajdujesz się u szczytu możliwości w danym układzie. Dalej możesz tylko zadowalać się tym, co masz lub… porzucić to całkowicie i dążyć do zupełnie innego spełnienia. Będzie to jednak obarczone ryzykiem. W finansach nie ma co upierać się przy przestarzałych rozwiązaniach.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

Karta As Buław

W relacjach prywatnych trzeba włożyć więcej pracy oraz wiary w związek. W przeciwnym razie nawet najbardziej obiecujące spotkanie może nie mieć dalszego ciągu. Dwie strony nie mogą być jednakowo niezdecydowane, ktoś powinien przełamać bariery. Może tym kimś jesteś ty? W finansach uwierz, że zasługujesz na sukces i potrafisz osiągnąć swoje cele.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

Karta 8 Mieczy

W relacjach prywatnych postaw na spokój i bezgraniczny optymizm. Nie możesz wiele w tej chwili zrobić, masz ograniczone pole manewru. Nie szarp się, nie trać sił ani czasu. Nie ma co próbować nawiązać kontaktu. Nie zostałoby to dobrze przyjęte. Niedługo nadejdzie lepszy moment. W finansach lepiej się chwilowo nie wychylać, nie wchodzić w drogę silniejszemu.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi

Karta 3 Kielichów

W relacjach prywatnych może dojść do pozytywnego zakończenia problemów. Są widoki na kompromis, pogodzenie się, wypracowanie wspólnego stanowiska. Wszystkim zainteresowanym bardziej zależy na rozwoju niż na udowadnianiu własnych racji. W finansach możesz podpisać umowę z dwiema osobami, zaprosić do współpracy kogoś jeszcze, wznowić negocjacje.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona

Karta Słońce

W relacjach prywatnych zapowiadają się szczęśliwe chwile w gronie najbliższych osób. Najsilniejsza miłość to często nie jest wcale ta pierwsza, a dobrego przyjaciela poznaje się niekoniecznie w biedzie. Dojrzałość będzie sprzyjała nawiązaniu prawdziwie czułych i zażyłych kontaktów. W finansach możesz odnaleźć się w zawodzie, który wykonuje się na wolnym powietrzu.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca

Karta Król Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą skromną i stonowaną, ale obdarzoną naturalną charyzmą. Ten ktoś widzi świat bez żadnych upiększeń, ale też nie popada w minorowe tony. Możesz pytać go o zdanie, nawet jeśli niechętnie dzieli się opiniami. W finansach możesz napotkać kogoś, kto ma smykałkę do interesów, ale tytuły i pozycje go nie interesują.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca

Karta 9 Mieczy

W relacjach prywatnych pracuj nad kontaktami z matką lub teściową. Jeśli są dobre, przygotuj się na przelotne problemy. Jeśli macie konflikt, rób teraz wszystko, by go nie zaogniać. Nie daj się sprowokować i nie bierz sobie do serca cierpkich słów. Ten, kto je wypowiada, ma głównie problem ze sobą. W finansach plotki i złe opinie są największym wrogiem biznesu.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika

Karta 2 Kielichów

W relacjach prywatnych możesz odnaleźć przyjaciela, bratnią duszę, pogodzić się z kochaną osobą lub ze znajomym. Teraz jest dobry moment na wyjaśnianie nieporozumień, nawiązywanie kontaktów. Kochaj w ludziach ich odmienność, bo doskonale cię ona uzupełni. W finansach możesz wejść we współpracę z osobą o artystycznych inklinacjach.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Karta Król Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto ewidentnie cię lubi, ale lepiej trzymać go na uprzejmy dystans. Nie dąż do konfrontacji. Zaczepki zbywaj żartem, dowcipną odpowiedzią, a czasem udaj wręcz, że czegoś nie słyszysz. Nie staraj się zostawać z tym kimś sam na sam. W finansach możesz mieć ważną rozmowę z człowiekiem obeznanym w prawie.

