Magdalena Narożna to wokalistka zespołu Piękni i Młodzi, który zadebiutował w 2010 roku, a popularność przyniósł mu program Telewizji Polsat "Must be the music". Narożna dobrze radzi sobie także na Instagramie, gdzie obserwuje ją już ponad 195 tysięcy osób - chętnie dzieli się z nimi migawkami z zawodowego i prywatnego życia, reklamuje zabiegi kosmetyczne i dzieli się efektami częstych wizyt u fryzjera.

Artyści i przyjaciele żegnają Emiliana Kamińskiego Magdalena Narożna zasłynęła także głośnym konfliktem ze swoim byłym mężem, Dawidem Narożnym. Za kulisami Sylwestra z Dwójką doszło między nimi do solidnej awantury, w którą zaangażowani byli także ich ówcześni partnerzy. Dziś wokalistka znowu jest szczęśliwa i zakochana i chętnie dzieli się swoim szczęściem z fanami. Teraz pochwaliła się zdjęciami z urlopu na Islandii!

Magdalena Narożna pokazała fotki w bikini. Pozuje z ukochanym!

Magdalena Narożna przebywa obecnie na Islandii i chętnie dzieli się z fanami kulisami swojego świątecznego urlopu z ukochanym. Wokalistka pozuje w czarnym stroju bikini na tle śnieżnych zasp, zażywa kąpieli w ciepłych źródłach i tuli się do partnera.

Fani szybko zasypali Magdalenę komentarzami, pisząc:

- "Bogini", "Super zdjęcia i para cudowna", "Bawcie się wspaniałe zazdroszczę bycia na Islandii", "Wow" - piszą zachwyceni, pytając, czy nie za zimno na tak kusy strój bikini.

A jak wam podobają się nowe fotki wokalistki?

