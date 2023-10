Magdalena Narożna przeszła przemianę

Gwiazdy Khloe Kardashian postawiła na czerń. Obcisły strój podkreślił jej figurę Liderka zespołu "Piękni i Młodzi" cieszy się niemałą popularnością, a grono jej fanów stale się powiększa. Wszystko to za sprawą udziału w programie "Must Be The Music. Tylko muzyka". Niemal wszystkie piosenki zespołu stają się hitami, a Magdalena Narożna to bez wątpienia gwiazda disco-polo.

Wokalistka aktywnie działa na Instagramie, gdzie obserwuje ją 221 tys. osób. Regularnie publikuje posty i pokazuje urywki swojej codzienności. Nie brakuje ujęć ze studia, ale także domowego zacisza. Ponadto Magdalena Narożna dzieli się zdjęcia z treningów i motywuje innych do działania. Celebrytka niedawno przeszła sporą metamorfozę i zrzuciła zbędne kilogramy, więc teraz chętnie pokazuje efekty diety oraz ćwiczeń.

Magdalena Narożna bez makijażu

Magdalena Narożna na scenie oraz podczas wielkich wyjść stawia na dokładnie przemyślane stylizacje i idealnie wykonany makijaż. Wielu kojarzy gwiazdę właśnie w takim wydaniu, ale wokalistka nie ma problemu pokazywać się bez grama kolorowych kosmetyków na twarzy.

Na jej instgramowym profilu właśnie pojawił się post, który zwrócił uwagę internautów. Selfie z auta zdecydowanie się im spodobało, bo w komentarzach nie szczędzili komplementów. Gwiazda disco-polo z wielkim uśmiechem zapozowała bez makijażu, a zdjęcia opatrzyła krótkim opisem. "Jaki macie pomysł na deszczową i ponurą pogodę? Mi udało się zaliczyć spacer, ale myślę co by tu jeszcze zrobić... Dawajcie swoje pomysły" - napisała pod postem.

Internauci niemal natychmiast odpowiedzieli i podzielili się swoimi planami na dalszą część dnia. Poza tym nie kryli zachwytu. "Śliczne wyglądasz", "Przecudne zdjęcia", "Piękna", "Super" - czytamy na Instagramie.

