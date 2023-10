Khloe Kardashian w mediach społecznościowych

Gwiazdy Nicky Hilton skończyła 40 lat. Tak zmieniła się od początku swojej kariery Khloe Kardashian przez lata działalności w show-biznesie zyskała pokaźne grono fanów. Jej instagramowy profil obserwuje 312 mln osób z różnych zakątków świata.

Celebrytka występuje w rodzinnym reality show, rozwija swoją markę i wychowuje dwójkę dzieci. True i Tatum są owocem związku z Tristanem Thompsonem. Ich relacja nie przetrwała jednak próby czasu. Po czasie media obiegły informacje o dwóch zdradach koszykarza.

Khloe Kardashian podobnie jak siostry nie może narzekać na spadek popularności. Rodzina Kardashian-Jenner od 2007 roku pokazuje przed kamerami swoje życie prywatne, a fani mogli nawet oglądać relacje z sal porodowych.

Celebrytka aktywnie działa na Instagramie, gdzie chętnie pokazuje rodzinne ujęcia, a także kadry z wyjazdów. Do tego nie brakuje efektów profesjonalnych sesji i zdjęć z wielkich wyjść.

Khloe Kardashian zachwyciła w czarnym stroju

Tym razem na instagramowym profilu gwiazdy pojawiło się ujęcie w czarnym stroju sportowym. Obcisłe legginsy oraz top dokładnie podkreśliły jej figurę, która jest efektem ciężkich treningów. Khloe Kardashian często pokazuje w mediach społecznościowych relacje z siłowni, przez co motywuje internautów do działania.

Córka Kris Jenner przez długi czas była porównywana do starszych sióstr. Bywały momenty, gdy zbyt mocno retuszowała zdjęcia, by zakryć pewne niedoskonałości. Nie da się ukryć, że celebrytka przez lata przeszła ogromną metamorfozę. Zrzuciła zbędne kilogramy, do tego zmieniła fryzurę i styl ubierania się.

Przemiana jest zauważalna gołym okiem, a Khloe Kardashian niemal na każdym kroku jest zasypywana miłymi słowami. Fani od zdjęcia w stroju sportowym wręcz nie mogli oderwać wzroku. "Najpiękniejsza kobieta na świecie", "Wspaniała", "Jeszcze raz. Niesamowite! Zawsze masz takie świetne zdjęcia! Podobnie jak wszystkie dziewczyny w twojej rodzinie!", "Wyglądasz pięknie" - pisali pod postem.

