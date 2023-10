Nicky Hilton skończyła 40 lat. Tak zmieniła się od początku swojej kariery

Gwiazdy

Paris i Nicky Hilton to siostry, które odniosły światową sławę i choć ich czasy największej popularności już minęły, to wciąż cieszą się luksusowym i pełnym przepychu życiem. Choć to Paris jest tą, której karierą media bardziej się interesowały, to Nicky właśnie miała powody do świętowania. Gwiazda skończyła 40 lat i trudno uwierzyć, jak zmieniła się jedna z sióstr Hilton na drodze swojej kariery, aż do dnia dzisiejszego.

Zdjęcie Nicky i Paris Hilton bardzo zmieniły się od czasów, gdy zaczynały swoją przygodę z show-biznesem / Jeff Kravitz / Contributor / Getty Images