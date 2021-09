Maja Hyży przerwała milczenie o poronieniu

Maja Hyży jest szczęśliwą mamą dwóch chłopców, bliźniaków, których ojcem jest Grzegorz Hyży, a także córeczki Antosi, która przyszła na świat w lipcu 2020 roku.

Jednak okazuje się, że piosenkarka przeżyła bardzo trudne chwile w swoim życiu i opowiedziała o nich dopiero niedawno.



"Niestety … Nie zdążyłam poczuć Twoich pierwszych ruchów. Nie zdążyłam zobaczyć Twoich małych rączek, ani Twoich małych nóżek. Nie zdążyłam, bo Cię już ze mną nie ma … Stres. Silne krwawienie. Karetka. Poronienie. Walcząc o swoich synów, straciłam Ciebie" - napisała Maja Hyży w poruszającym wpisie w swoich mediach społecznościowych.

Po tym wyznaniu gwiazda usunęła się w cień, lecz po tygodniu nieobecności wróciła, by podziękować fanom za wsparcie, jakie otrzymała.



"Chciałam wam bardzo podziękować za te wszystkie ciepłe słowa, wsparcie w naprawdę mega ciężkim momencie w moim życiu. Zaczął padać deszcz i stwierdziłam, że to chyba jest znak. Dla mnie deszcz jest sygnałem oczyszczającym. I chyba sprawi, że poczuję się oczyszczona i jutro zacznę inny etap w moim życiu" - przerwała milczenie, mówiąc na InstaStories.



To z pewnością nie są łatwe chwile dla Mai, a wracanie do traumatycznego przeżycia, nie pomaga w uleczeniu bólu po stracie dziecka.



Sama w dalszej części wypowiedzi przyznała, że mówienie o poronieniu jest dla niej za trudne na ten moment.



"To mi dobrze robi, jak nie myślę o tym i nie rozmawiam. Nie chcę się znowu tutaj rozpłakać, ale myślę, że wrócę do tego tematu, bo jest on dla mnie bardzo ważny" - dodała Maja Hyży.

Fani wciąż starają się wspierać swoją ulubienicę i dodają jej otuchy w ciepłych słowach.



