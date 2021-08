Maja Ostaszewska apeluje do fanów o pomoc w schroniskach

Maja Ostaszewska jest 48-letnią polską aktorką, znaną m.in. z takich produkcji filmowych i telewizyjnych jak: "Przepis na życie", "Druga Szansa", czy "Ciało".



Na dużym ekranie zadebiutowała w "Przystani" w 1997 roku i od tego czasu regularnie angażuje się w nowe projekty zawodowe.



Oprócz pracy znajduje jednak również czas na to, aby angażować się w akcje społeczne.



Artystka nie boi się mówić głośno, co myśli m.in. na temat aborcji oraz o sytuacji w Afganistanie, a teraz postanowiła zaapelować do swoich 378 tysięcy fanów, aby wspierali zwierzęta w schroniskach.



Maja Ostaszewska i jej pupil. Przygarnęła go ze schroniska

Maja Ostaszewska zapozowała ze swoim pupilem do zdjęć na plaży i opowiedziała o tym, jak pies trafił do jej domu.



Od trzech lat razem. Adoptowaliśmy Fumę z nieistniejącego już schroniska Azorek w Sochaczewie, kiedy miała 4 miesiące. Była to jedna z najlepszych decyzji jakie podjęliśmy dla naszej rodziny. Nastawialiśmy się na starszego psa, takiego który ma mniejsze szanse na adopcję, ale ona nie zostawiła nam cienia wyboru, nie odstępowała na krok. Jakby mówiła "to moi ludzie" i tak jest do dziś. Wiele schronisk jest teraz w trudnej sytuacji, pomyślcie proszę o nich. Jeśli nie możecie adoptować psa czy kota, można wesprzeć schroniska w opiece nad zwierzętami. Najlepiej nawet maleńką, ale stałą kwotą. Maja Ostaszewska

Czytając wpis gwiazdy, nie sposób nie zauważyć, że zwierzęta są dla niej bardzo ważne!





