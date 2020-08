Małgorzata i Radosław Majdanowie razem w "Top Model"?

Polscy Beckhamowie, a zwłaszcza świeżo upieczona mama, od dłuższego już czasu podgrzewa atmosferę sugestiami, że bierze udział w nowym i tajemniczym projekcie. Wiele wskazuje na to, że będzie to występ w "Top Model Polska".

Na przełomie lipca i sierpnia ruszyły zdjęcia do 9. edycji "Top Model Polska". Specjalnie z tego powodu na nagrania do Polski przyleciała inna świeżo upieczona mama, Joanna Krupa, która po raz pierwszy zabrała do Polski córeczkę.

Powrotem do pracy na planie chwaliła się również w mediach społecznościowych Katarzyna Sokołowska. Pierwszy odcinek show zostanie wyemitowany na antenie TVN już 2 września o 21.30, a tymczasem producenci podgrzewają atmosferę.

Wszystko wskazuje na to, że gośćmi specjalnymi programu będą Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan. Oboje uchylili rąbka tajemnicy na swoich kontach na Instagramie.

Jakiś czas temu mieliśmy ogromną przyjemność spędzić urocze dwa dni na planie programu Top Model. Dziękujemy jurorom i uczestnikom za niezwykły czas, a praca z jedną z najlepszych ekip telewizyjnych to zawsze krok do przodu w rozwoju zawodowym

napisała Małgorzta Rozenek i zamieściła kilak zdjęć z planu, a także nagranie, na którym występuje z mężem.

Rozenek pojawiła się na nim w kusym białym kombinezonie, a Majdan w jasnych spodniach i letniej marynarce w kratę.