- Codziennie rano powiedź do siebie to, co chciałabyś usłyszeć od innych. Doceniaj siebie i bądź wdzięczna za to, co ci się w życiu udaje, z czego jesteś zadowolona i dumna. Stawiaj sobie cele i próbuj je realizować. Bądź dla siebie dobra! I nie bój się wychodzić z tym to ludzi! Ja tak robię. Czuję się lepiej i widzę, że na innych też to działa! Jak magnes - napisała niedawno na Instagramie.