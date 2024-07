- Podsumowanie czerwca! To był wspaniały, ale też intensywny miesiąc. Zakończyłam zdjęcia do nowego projektu, spędziłam cudowny czas z moim synem i zamknęłam sezon teatralny pełen emocji. Teraz czas na zasłużone wakacje! Dziękuję, że jesteście ze mną i dajecie mi powera na każdy, pełen wyzwań, dzień - napisała pod koniec czerwca w mediach społecznościowych.

Małgorzata Kożuchowska to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek

Małgorzata Kożuchowska to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek Pawel Wodzynski/East News East News

- Ja nie jestem najlepsza, jeśli chodzi o diety. Staram się być konsekwentna, rozsądna i przez cały rok niezależnie od tego, czy są wakacje, czy pracuję ciężko, czy pracuję trochę mniej, jeść rozsądnie i to, co mi służy, daje energię - powiedziała Kożuchowska w rozmowie z JastrząbPost.

Kożuchowska regularnie trenuje i nie kryje, że służy jej to "zarówno energetycznie, jak i psychicznie".

Efekty treningów i same ćwiczenia, aktorka od czasu do czasu lubi zaprezentować na swoim Instagramie. Tym razem do nowego zdjęcia dołączyła motywujący wpis.