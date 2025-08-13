Tych produktów nie wyrzucaj. Katarzyna Bosacka apeluje
Katarzyna Bosacka znów zaskoczyła swoich fanów ciekawostką dotyczącą produktów spożywczych. Tym razem wskazała produkty, które mogą stać w szafce długie lata, nawet gdy względem etykiety są przeterminowane. Te produkty nigdy się nie psują?
Te produkty nigdy się nie psują? Bosacka zaskakuje
Temat marnowania żywności, wyrzucania jej, jest wciąż obecny w codziennym życiu. Wyrzucamy spore ilości pożywienia, często ze względu na przekroczenie daty ważności. Są jednak takie produkty, które, jeżeli stoją w zaciemnionym miejscu i są szczelnie zamknięte, mogą posłużyć nam jeszcze długie miesiące.
O nich opowiedziała w swoim nagraniu w mediach społecznościowych Katarzyna Bosacka, specjalista od zdrowej żywności.
"Wiecie, że są takie produkty, które w zasadzie nigdy się nie psują?" - pyta na wstępie specjalistka i od razu przechodzi do udzielania odpowiedzi, które to produkty mogą przetrwać bardzo długo w naszej kuchni.
Zasada, która ich dotyczy jest tylko taka, by przechowywać je szczelnie zamknięte, w suchym, zacienionym miejscu.
Złota piątka. Te produkty zawsze trzymaj w kuchennej szafce
Wyliczanie złotej piątki Katarzyna Bosacka zaczęła od octu, zwłaszcza przeflitrowany, nawet kilka lat po przekroczeniu daty przydatności nada się do użytku.
Ocet to dość wszechstronny produkt. Sprawdzi się i w kuchni, i w domu. Jego właściwości wynikają głównie z obecności kwasu octowego, który ma działanie zakwaszające, odkażające i konserwujące.
Używany jest do konserwacji żywności - kiszenie ogórków, marynowanie warzyw, grzybów, ryb, a także do przyprawiania. Sporo osób dodaje go do sałatek, sosów i marynaty do mięs.
Drugim produktem, który się nie psuje jest sól. Jest nie tylko jedną z podstawowych przypraw, ale podobnie jak ocet, nadaje się do konserwacji żywności.
"Cukier. Może troszkę się skawali, może troszeczkę nabierze wilogci, ale zawsze będzie gotowy do spożycia" - wylicza jako trzeci produkt Bosacka.
Czwarte miejsce zajął alkohol, a piąte miejsce, to istna perła wśród żywności, bo chodzi o miód.
Miód to kuchenny "multitool". Jest smaczny, niezwykle zdrowy i praktycznie niezniszczalny, jeśli dobrze go przechowujemy.
Miód zawiera enzymy, niewielkie ilości witamin i minerałów oraz antyoksydanty, co czyni go naprawdę przydatnym w domowej kuchni. Co ciekawe, wysoka zawartość cukru i niskie pH uniemożliwiają rozwój bakterii i pleśni, skąd jego rekordowa odporność na procesy psucia się.
Jeśli miód jest prawdziwy i przechowywany w suchym, szczelnym słoiku, może stać latami bez ryzyka zepsucia. Znaleziono nawet jadalny miód w grobowcach faraonów, co pokazuje jego niezwykłe właściwości.