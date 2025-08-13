Te produkty nigdy się nie psują? Bosacka zaskakuje

Temat marnowania żywności, wyrzucania jej, jest wciąż obecny w codziennym życiu. Wyrzucamy spore ilości pożywienia, często ze względu na przekroczenie daty ważności. Są jednak takie produkty, które, jeżeli stoją w zaciemnionym miejscu i są szczelnie zamknięte, mogą posłużyć nam jeszcze długie miesiące.

O nich opowiedziała w swoim nagraniu w mediach społecznościowych Katarzyna Bosacka, specjalista od zdrowej żywności.

"Wiecie, że są takie produkty, które w zasadzie nigdy się nie psują?" - pyta na wstępie specjalistka i od razu przechodzi do udzielania odpowiedzi, które to produkty mogą przetrwać bardzo długo w naszej kuchni.

Zasada, która ich dotyczy jest tylko taka, by przechowywać je szczelnie zamknięte, w suchym, zacienionym miejscu.

Złota piątka. Te produkty zawsze trzymaj w kuchennej szafce

Miód jest jednym z produktów, które miesiącami mogą stać w kuchennej szafce 123RF/PICSEL

Wyliczanie złotej piątki Katarzyna Bosacka zaczęła od octu, zwłaszcza przeflitrowany, nawet kilka lat po przekroczeniu daty przydatności nada się do użytku.

Ocet to dość wszechstronny produkt. Sprawdzi się i w kuchni, i w domu. Jego właściwości wynikają głównie z obecności kwasu octowego, który ma działanie zakwaszające, odkażające i konserwujące.

Używany jest do konserwacji żywności - kiszenie ogórków, marynowanie warzyw, grzybów, ryb, a także do przyprawiania. Sporo osób dodaje go do sałatek, sosów i marynaty do mięs.

Drugim produktem, który się nie psuje jest sól. Jest nie tylko jedną z podstawowych przypraw, ale podobnie jak ocet, nadaje się do konserwacji żywności.

"Cukier. Może troszkę się skawali, może troszeczkę nabierze wilogci, ale zawsze będzie gotowy do spożycia" - wylicza jako trzeci produkt Bosacka.

Czwarte miejsce zajął alkohol, a piąte miejsce, to istna perła wśród żywności, bo chodzi o miód.

Miód to kuchenny "multitool". Jest smaczny, niezwykle zdrowy i praktycznie niezniszczalny, jeśli dobrze go przechowujemy.

Miód zawiera enzymy, niewielkie ilości witamin i minerałów oraz antyoksydanty, co czyni go naprawdę przydatnym w domowej kuchni. Co ciekawe, wysoka zawartość cukru i niskie pH uniemożliwiają rozwój bakterii i pleśni, skąd jego rekordowa odporność na procesy psucia się.

Jeśli miód jest prawdziwy i przechowywany w suchym, szczelnym słoiku, może stać latami bez ryzyka zepsucia. Znaleziono nawet jadalny miód w grobowcach faraonów, co pokazuje jego niezwykłe właściwości.

