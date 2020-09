Małgorzata Kożuchowska teksty ról ćwiczy z... psami

Niezmiennym punktem w planie dnia u Małgorzaty Kożuchowskiej są spacery z psami. Robi to dla swoich pupili, ale też i dla siebie. Jak zdradziła, podczas takich eskapad często ćwiczy swoje aktorskie kwestie.

Zdjęcie Małgorzata Kożuchowska darzy swoje psy wielką miłością /Tricolors /East News

"Ciągnie wilka do lasu... Chodzę na długie spacery z pasami praktycznie codziennie (wyjątki to wtedy, kiedy od świtu do nocy jestem na planie)" - pisze na swoim Instagramie Małgorzata Kożuchowska.



"Nawet wtedy, gdy próby w teatrze trwały w systemie 10-14 i 18-22 w przerwie pędziłam 45 minut w jedną stronę do domu, żeby z nimi wyjść. Dla nich, ale i dla siebie. Ruch, świeże powietrze, cisza, przyroda. To relaksuje, pozwala zebrać myśli, uspokaja. Na takich spacerach często powtarzam teksty ról".

Pupilami aktorki są szary wyżeł weimarski o imieniu Grey oraz suczka Mila, która jest kundelkiem. Greya aktorka dostała od męża na 40. urodziny. Mila dołączyła do rodziny Kożuchowskiej później - mąż aktorki znalazł ją w lesie, gdzie prawdopodobnie została porzucona.

Wspominając próby teatralne, gwiazda zapewne odniosła się do pracy nad tytułową rolą w spektaklu "Matka Joanna od Aniołów". Aktorka wróciła na deski teatru Narodowego w Warszawie po sześciu latach przerwy. Premiera spektaklu z udziałem Kożuchowskiej odbyła się 5 września.

