Bazylia - charakterystyka

Bazylia to jednoroczna roślina z rodziny jasnotowatych, popularna na całym świecie i łatwo dostępna w większości sklepów spożywczych. Roślina może osiągać do ok. 50 cm wysokości, a jej najbardziej charakterystyczną cechą jest zapach, którego nie da się pomylić z żadnym innym.

Bazylia jest dobrym źródłem wielu składników odżywczych. Znajdziemy w niej m.in. witaminy A, E, C, kwas foliowy, magnez, żelazo, wapń, fosfor czy potas. Jest to roślina prozdrowotna, bowiem jej spożywanie poprawia trawienie, wspomaga kondycję jelit, działa rozkurczowo, moczopędnie, przeciwzapalnie, przeciwdepresyjne i odkażająco.

Bazylię z powodzeniem możemy dodawać do wielu posiłków, zwłaszcza tych, inspirowanych kuchnią włoską. Świeże liście bazylii doskonale komponują się z pomidorami, dlatego zioło często dodawane jest do różnego rodzaju sałatek czy zupy pomidorowej.

Ponadto bazylia doskonale smakuje z orzechami, takimi jak orzeszki piniowe, migdały i nerkowce. Roślina może być wykorzystana do przygotowania m.in. sosów, past, pizzy, pesto, jajecznicy, na kanapkach czy nawet koktajlu.

Jak przechowywać bazylię

Jeśli jak najdłużej chcemy się cieszyć świeżą bazylią, należy wiedzieć, jak odpowiednio przechowywać tę roślinę. Bazylii powinniśmy zapewnić stosunkowo chłodne i wilgotne miejsce, by długo zachowała swoją świeżość, smak i aromat.

Bazylii nie powinno się przechowywać w lodówce, ponieważ zbyt niska temperatura panująca w urządzeniu znacznie przyczyni się do uszkodzenia delikatnych liści rośliny, które mogą zacząć zmieniać kolor na brązowy.

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest przechowywanie bazylii niemal w ten sam sposób, jak w przypadku bukietu świeżych kwiatów. Oczywiście nie potrzebujemy w tym celu wazonu, lecz wystarczy sięgnąć po niewielkie i stabilne naczynie.

Z bazylii odcinamy dolne łodygi i umieszczamy roślinę w szklance lub słoiku z wodą, identycznie jak w przypadku bukietu kwiatów. Bazylię w ten sposób przechowujemy w temperaturze pokojowej, ale stroniąc od wystawienia jej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Co kilka dni starajmy się wymienić wodę na świeżą i zimną.

