Czym jest retrogradacja Merkurego i co zmienia jego wyjście?

Retrogradacja to pozorny ruch planety wsteczny względem Ziemi. Gdy dotyczy Merkurego - planety odpowiedzialnej za komunikację, technologie, podróże, myślenie i planowanie - skutki bywają zauważalne na wielu poziomach. W tym czasie łatwiej o nieporozumienia, błędy w decyzjach, opóźnienia w podróży, a nawet awarie sprzętów czy utracone wiadomości.

Od 11 sierpnia Merkury znów zacznie poruszać się ruchem prostym, a to wpłynie na większą przejrzystość w komunikacji i usprawni planowanie. Choć całkowity powrót do równowagi zajmie jeszcze kilka dni (do końca sierpnia), już teraz można liczyć na poprawę koncentracji, efektywniejsze rozmowy i lepsze wyniki działań podejmowanych na świeżo.

Warto jednak pamiętać, że końcówka retrogradacji Merkurego może wyciągnąć na wierzch to, co wcześniej zostało przemilczane - właśnie po to, by wreszcie to naprawić.

Retrogradacja Merkurego dobiega końca. Te znaki poczują największą ulgę 123RF/PICSEL

A jak odetchną poszczególne znaki zodiaku?

Baran

Wreszcie znikają przeszkody, które blokowały inicjatywę. Sprawy, które utkwiły w martwym punkcie, zaczynają się poruszać, szczególnie w obszarze pracy i współpracy z innymi. Warto działać, ale z uważnością na ludzi wokół.

Byk

Wyciszenie chaosu finansowego i zawodowego. Przestają mylić się daty, umowy nie budzą już wątpliwości. To dobry moment na wyjaśnienie kwestii zalegających na skrzynce mailowej - wreszcie wszystko staje się zrozumiałe.

Bliźnięta

To dobra pora na porządkowanie myśli i dokończenie rozmów, które nie miały szansy wybrzmieć wcześniej. Słowa znowu przyniosą sens.

Rak

Znika napięcie w relacjach. Uczucia przestają się zacierać, a zamiast niejasnych gestów pojawia się konkretny przekaz. Można bezpiecznie odsłonić się przed drugim człowiekiem i poczuć, że rozmowa naprawdę coś zmienia.

Lew

Wraca pewność siebie. To, co wydawało się niemożliwe do zrealizowania, nagle staje się dostępne. Znikają blokady organizacyjne, a pomysły mogą przejść do etapu działania. Rozmowy przynoszą konkretne rezultaty.

Panna

Drobiazgi znowu się układają. Uporządkowanie w kalendarzu, dokumentach i komunikacji sprawia, że można wreszcie odetchnąć. Jeśli coś miało się rozsypać, już się rozsypało - teraz czas to poskładać po swojemu.

Waga

Zmiana tonu w relacjach z otoczeniem. Łatwiej rozmawiać, negocjować, domykać sprawy związane z przeszłością. Nie chodzi o powrót do tego, co było, ale o zamknięcie tematów z większą świadomością i spokojem.

Skorpion

Czas odłożyć emocjonalny ciężar, który ostatnio wracał w zaskakujących momentach. W głowie robi się jaśniej. Pojawia się dystans, którego brakowało - to może być dobry moment, by spojrzeć inaczej na dawne sprawy.

Strzelec

Drogi się prostują, a komunikacja zaczyna mieć sens. W podróżach i planach osobistych przestaje coś ciągle przeszkadzać. Jeśli do tej pory wszystko działo się na opóźnieniu - teraz wreszcie ruszy z miejsca.

Koziorożec

Powrót do porządku. W zawodowych sprawach pojawia się ciągłość, której wcześniej brakowało. Można bez przeszkód analizować, poprawiać, dopinać. Koniec drobnych błędów, które mnożyły się bez powodu.

Wodnik

Znika wrażenie ciągłego rozproszenia. Myśli stają się klarowne, a idee łatwiejsze do ubrania w słowa. Dobry moment na dzielenie się tym, co się tworzyło w ciszy, ale czego nie dało się jeszcze pokazać światu.

Ryby

Więcej spokoju w emocjach, mniej drażliwości na codzienne zgrzyty. Osobiste granice wreszcie są wyczuwalne, a intuicja działa bez zakłóceń. To może być przełom, jeśli uda się nie ignorować drobnych sygnałów.

Interesujesz się astrologią?

Sprawdź, co jeszcze gwiazdy chcą ci powiedzieć - horoskopy dzienne, tygodniowe, miłosne i wiele więcej znajdziesz w naszej strefie astrologicznej. Zajrzyj na kobieta.interia.pl/astrologia i odkryj swój kosmiczny przewodnik.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL