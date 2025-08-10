Merkury wychodzi z retrogradacji. Odczuje to każdy znak zodiaku
11 sierpnia Merkury kończy swój retrogradacyjny bieg, a powietrze gęste od nieporozumień, spóźnień i zmienionych decyzji zaczynie się wreszcie oczyszczać. Dla wielu osób będzie to moment odzyskania kontroli nad sprawami, które wymknęły się spod niej przez ostatnie tygodnie, lecz nie tylko. W jaki sposób poszczególne znaki zodiaku odczują ulgę?
Spis treści:
Czym jest retrogradacja Merkurego i co zmienia jego wyjście?
Retrogradacja to pozorny ruch planety wsteczny względem Ziemi. Gdy dotyczy Merkurego - planety odpowiedzialnej za komunikację, technologie, podróże, myślenie i planowanie - skutki bywają zauważalne na wielu poziomach. W tym czasie łatwiej o nieporozumienia, błędy w decyzjach, opóźnienia w podróży, a nawet awarie sprzętów czy utracone wiadomości.
Od 11 sierpnia Merkury znów zacznie poruszać się ruchem prostym, a to wpłynie na większą przejrzystość w komunikacji i usprawni planowanie. Choć całkowity powrót do równowagi zajmie jeszcze kilka dni (do końca sierpnia), już teraz można liczyć na poprawę koncentracji, efektywniejsze rozmowy i lepsze wyniki działań podejmowanych na świeżo.
Warto jednak pamiętać, że końcówka retrogradacji Merkurego może wyciągnąć na wierzch to, co wcześniej zostało przemilczane - właśnie po to, by wreszcie to naprawić.
A jak odetchną poszczególne znaki zodiaku?
- Baran
Wreszcie znikają przeszkody, które blokowały inicjatywę. Sprawy, które utkwiły w martwym punkcie, zaczynają się poruszać, szczególnie w obszarze pracy i współpracy z innymi. Warto działać, ale z uważnością na ludzi wokół.
- Byk
Wyciszenie chaosu finansowego i zawodowego. Przestają mylić się daty, umowy nie budzą już wątpliwości. To dobry moment na wyjaśnienie kwestii zalegających na skrzynce mailowej - wreszcie wszystko staje się zrozumiałe.
- Bliźnięta
To dobra pora na porządkowanie myśli i dokończenie rozmów, które nie miały szansy wybrzmieć wcześniej. Słowa znowu przyniosą sens.
- Rak
Znika napięcie w relacjach. Uczucia przestają się zacierać, a zamiast niejasnych gestów pojawia się konkretny przekaz. Można bezpiecznie odsłonić się przed drugim człowiekiem i poczuć, że rozmowa naprawdę coś zmienia.
- Lew
Wraca pewność siebie. To, co wydawało się niemożliwe do zrealizowania, nagle staje się dostępne. Znikają blokady organizacyjne, a pomysły mogą przejść do etapu działania. Rozmowy przynoszą konkretne rezultaty.
- Panna
Drobiazgi znowu się układają. Uporządkowanie w kalendarzu, dokumentach i komunikacji sprawia, że można wreszcie odetchnąć. Jeśli coś miało się rozsypać, już się rozsypało - teraz czas to poskładać po swojemu.
- Waga
Zmiana tonu w relacjach z otoczeniem. Łatwiej rozmawiać, negocjować, domykać sprawy związane z przeszłością. Nie chodzi o powrót do tego, co było, ale o zamknięcie tematów z większą świadomością i spokojem.
- Skorpion
Czas odłożyć emocjonalny ciężar, który ostatnio wracał w zaskakujących momentach. W głowie robi się jaśniej. Pojawia się dystans, którego brakowało - to może być dobry moment, by spojrzeć inaczej na dawne sprawy.
- Strzelec
Drogi się prostują, a komunikacja zaczyna mieć sens. W podróżach i planach osobistych przestaje coś ciągle przeszkadzać. Jeśli do tej pory wszystko działo się na opóźnieniu - teraz wreszcie ruszy z miejsca.
- Koziorożec
Powrót do porządku. W zawodowych sprawach pojawia się ciągłość, której wcześniej brakowało. Można bez przeszkód analizować, poprawiać, dopinać. Koniec drobnych błędów, które mnożyły się bez powodu.
- Wodnik
Znika wrażenie ciągłego rozproszenia. Myśli stają się klarowne, a idee łatwiejsze do ubrania w słowa. Dobry moment na dzielenie się tym, co się tworzyło w ciszy, ale czego nie dało się jeszcze pokazać światu.
- Ryby
Więcej spokoju w emocjach, mniej drażliwości na codzienne zgrzyty. Osobiste granice wreszcie są wyczuwalne, a intuicja działa bez zakłóceń. To może być przełom, jeśli uda się nie ignorować drobnych sygnałów.
- Interesujesz się astrologią?
Sprawdź, co jeszcze gwiazdy chcą ci powiedzieć - horoskopy dzienne, tygodniowe, miłosne i wiele więcej znajdziesz w naszej strefie astrologicznej. Zajrzyj na kobieta.interia.pl/astrologia i odkryj swój kosmiczny przewodnik.