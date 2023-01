Słońce to jest to, co - my tygrysy- lubimy najbardziej. Wschód był dziś spektakularny… i to by było na tyle. Trzeba sobie samemu radzić z szarugą; gorące kakao, rozmowa z Jasiem w drodze do szkoły ( Jaś chce napisać książkę dla dzieci…!)kawa, spacer z psami, pazury, pilates, może kino… Jak się pracuje w weekendy to zdarza się czasem taki wolny chillujący dzień w tygodniu więc korzystam i nawet ten brak słońca mi tego nie popsuje. Miłego dnia!