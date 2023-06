Małgorzata Ohme radzi, jak dobrze żyć. Oto do czego zachęca internautów

Małgorzata Ohme z zawodu jest psycholożką. W 2019 roku dołączyła do ekipy prowadzących poranny program "Dzień dobry TVN", który współprowadzi wraz z Filipem Chajzerem. Od tamtego momentu jej popularność znacznie wzrosła, a widzowie śledzą jej działania także poza programem. Jej profil na Instagramie bacznie obserwuje ponad 120 tys. internautów, którzy z chęcią przyglądają się jej codzienności. Gwiazda ostatnio podzieliła się ze swoimi obserwatorami ważnym przesłaniem.

Małgorzata Ohme z ważnym przesłaniem na czerwiec

Małgorzata Ohme jest znana ze swojego zamiłowania do uświadamiania internautów w kwestii psychologii i zmieniania podejścia do życia tak, aby stało się ono lepsze. Ostatnio podzieliła się ze swoimi obserwatorami przesłaniem dotyczącym intencji. W swoim instagramowym poście zachęciła internautów do podjęcia 30-dniowego wyzwania.

Wyznacz dziś swoją intencję. Zapisz ją w widocznym miejscu. Zanim nie popracujesz nad nią, nie wyznaczaj kolejnej. Zachęcam Cię byś na początek wybrała coś drobnego, nie cel życia, ale małą zmianę, która przyniesie Ci trochę radości i ulgi napisała Małgorzata Ohme w swoim poście

O co dokładnie chodziło dziennikarce? Kiedy już coś postanowimy i założymy sobie jakiś cel, należy go sformułować w taki sposób, jakby to już się działo. Na przykład, jeśli naszym celem jest schudnięcie, warto formułować go w następujący sposób: "Odżywiam się tak, że każdego dnia jestem bliżej swojej upragnionej wagi". Jeśli chcemy być dla siebie dobre, przeformułujmy tę intencję w konkret: "Każdego dnia robię dla siebie takie rzeczy, które powodują, że się kocham".

Dwie ważne zasady Małgorzaty Ohme

W ostatnim poście dziennikarka i psycholożka podzieliła się również dwiema zasadami, które przyświecają jej w codziennym życiu. Pierwsza z nich brzmi: "Chcę mieć dobre życie i zrobię wszystko, aby takie było". Druga jest poniekąd przedłużeniem pierwszej i kieruje nas na wzięcie odpowiedzialności za to, jakie jest nasze życie na co dzień: "To, jak wygląda moje życie, zależy w dużej mierze ode mnie".

Małgorzata Ohme zapowiedziała, że w czerwcu będzie dzieliła się w swoich mediach społecznościowych drobnymi wskazówkami, które ułatwią wprowadzenie ważnych życiowych zmian.

