Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała zdjęcie syna

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan od kilku lat tworzą szczęśliwe małżeństwo. Para w 2020 roku powitała na świecie syna Henryka. Od tego czasu chłopiec jest gwiazdą na instagramowym profilu mamy.



Instagram Post

Celebrytka ma również dwóch synów z poprzedniego małżeństwa. Owocem związku z Jackiem Rozenkiem jest Stanisław oraz Tadeusz, którzy również chętnie pokazują się w mediach społecznościowych.



Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała nowe zdjęcie syna

Małgorzata Rozenek-Majdan jest aktywną użytkowniczką mediów społecznościowych. Jej profil obserwuje 1,4 mln osób, więc nic dziwnego, że celebrytka stara się być w stałym kontakcie z obserwatorami. Chętnie dzieli się zdjęciami z pracy i wakacji, ale na Instagramie nie brakuje również rodzinnych ujęć.



Instagram Post

Małgorzata Rozenek-Majdan nie należy do grona gwiazd, które ukrywają twarze dzieci. Celebrytka chętnie pokazuje kadry, na których widać jej synów. Najczęściej w mediach społecznościowych pojawia się Henryk. Tym razem Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała, jak spędzają wolny czas przed telewizorem. "Oglądamy Tatę w tv" - napisała celebrytka i pokazała wpatrzonego w ekran telewizora Henryka.



Za każdym razem ujęcia chłopca wzbudzają ogromne zainteresowanie, a internauci nie kryją zachwytu. Jak zwykle nie szczędzą miłych słów i typują, do kogo Henryk jest najbardziej podobny. "Henio jest absolutnie piękny", "Kopia mamy, śliczny", "Coraz bardziej staje się podobny do taty Radzia. Z mamy oczywiście też coś ma" - można przeczytać pod postem.

